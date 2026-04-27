Το SMERemediumCap II επενδύει στη Βιοϋγεία ΑΕ

Το Επενδυτικό Ταμείομετά την επιτυχή άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025, προχωρά στην πρώτη του επένδυση.Αναγνωρίζοντας τη δυναμική ανάπτυξης της αγοράς βιολογικών τροφίμων στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και τον κατακερματισμό της εγχώριας αγοράς, το SMERC II προχώρησε στην πλειοψηφική εξαγορά της, ηγέτιδας εταιρείας του κλάδου στην Ελλάδα. Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και ανθεκτικού επιχειρηματικού σχήματος στον χώρο των βιολογικών προϊόντων, μέσω οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών συγχωνεύσεων και εξαγορών.Η Βιοϋγεία, με βασικό της brand το Ola Bio, κατέχει σήμερα ηγετική θέση στα βιολογικά προϊόντα ξηρού φορτίου στην Ελλάδα, ενώ αντιπροσωπεύει και κορυφαία διεθνή brands όπως Yogi Tea, Rapunzel, Koko, Holle και Ecomil. Τα προϊόντα της διανέμονται μέσω των μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής και εξειδικευμένων δικτύων βιολογικών προϊόντων, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει και εξαγωγική δραστηριότητα.