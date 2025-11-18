Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές με IRIS στις λιανικές συναλλαγές - Τι αλλάζει από την 1η Δεκεμβρίου
Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές με IRIS στις λιανικές συναλλαγές - Τι αλλάζει από την 1η Δεκεμβρίου
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι κάθε είσπραξη πληρωμής, είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS, να οδηγεί υποχρεωτικά στην έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα
Αγώνα δρόμου δύο εβδομάδων θα χρειαστεί να δώσουν εμπορικά καταστήματα, αλυσίδες σουπερ μάρκετ και πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, καθώς από την 1η Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS στις λιανικές συναλλαγές.
Με το νέο «πακέτο» αποφάσεων το οποίο εξέδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε χθες πως ολοκλήρωσε το κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τη Φορολογική Διοίκηση, ενσωματώνοντας τις άμεσες πληρωμές (Instant Payments) στην καθημερινότητα των καταναλωτών.
Για τους απλούς καταναλωτές, η αλλαγή αυτή σημαίνει την προσθήκη ενός νέου, άμεσου τρόπου πληρωμής στα φυσικά καταστήματα. Από την 1η Δεκεμβρίου, κατά την πληρωμή σε ένα ταμείο, εκτός από τη χρήση κάρτας ή μετρητών, θα υπάρχει και η επιλογή της άμεσης πληρωμής από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω IRIS. Αυτό επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη στον λογαριασμό της επιχείρησης, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία της συναλλαγής στο σημείο πώλησης.
Η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS αφορά όλες τις επιχειρήσεις λιανικής και τους παρόχους υπηρεσιών που πραγματοποιούν συναλλαγές με ιδιώτες καταναλωτές (B2C). Στόχος της ΑΑΔΕ είναι κάθε είσπραξη πληρωμής, είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS, να οδηγεί υποχρεωτικά στην έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης.
Η κεντρική αρχή πίσω από αυτή την αλλαγή είναι υποχρεωτική έκδοση απόδειξης μετά από κάθε είσπραξη πληρωμής.
Για να καταστεί αυτό εφικτό, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην τροποποίηση των τεχνικών πρωτοκόλλων διασύνδεσης. Οι επιχειρήσεις θα δέχονται τις άμεσες πληρωμές είτε μέσω του τερματικού POS είτε μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Οι εταιρείες τεχνολογίας και πληρωμών έχουν προθεσμία έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 για να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε η μετάβαση στο νέο σύστημα να γίνει ομαλά τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.
Με το νέο «πακέτο» αποφάσεων το οποίο εξέδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε χθες πως ολοκλήρωσε το κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τη Φορολογική Διοίκηση, ενσωματώνοντας τις άμεσες πληρωμές (Instant Payments) στην καθημερινότητα των καταναλωτών.
Για τους απλούς καταναλωτές, η αλλαγή αυτή σημαίνει την προσθήκη ενός νέου, άμεσου τρόπου πληρωμής στα φυσικά καταστήματα. Από την 1η Δεκεμβρίου, κατά την πληρωμή σε ένα ταμείο, εκτός από τη χρήση κάρτας ή μετρητών, θα υπάρχει και η επιλογή της άμεσης πληρωμής από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω IRIS. Αυτό επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη στον λογαριασμό της επιχείρησης, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία της συναλλαγής στο σημείο πώλησης.
Η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS αφορά όλες τις επιχειρήσεις λιανικής και τους παρόχους υπηρεσιών που πραγματοποιούν συναλλαγές με ιδιώτες καταναλωτές (B2C). Στόχος της ΑΑΔΕ είναι κάθε είσπραξη πληρωμής, είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS, να οδηγεί υποχρεωτικά στην έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης.
Η επόμενη μέρα στις συναλλαγές
Η κεντρική αρχή πίσω από αυτή την αλλαγή είναι υποχρεωτική έκδοση απόδειξης μετά από κάθε είσπραξη πληρωμής.
Για να καταστεί αυτό εφικτό, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην τροποποίηση των τεχνικών πρωτοκόλλων διασύνδεσης. Οι επιχειρήσεις θα δέχονται τις άμεσες πληρωμές είτε μέσω του τερματικού POS είτε μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Οι εταιρείες τεχνολογίας και πληρωμών έχουν προθεσμία έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 για να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε η μετάβαση στο νέο σύστημα να γίνει ομαλά τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα