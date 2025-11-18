Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές με IRIS στις λιανικές συναλλαγές - Τι αλλάζει από την 1η Δεκεμβρίου

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι κάθε είσπραξη πληρωμής, είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS, να οδηγεί υποχρεωτικά στην έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα