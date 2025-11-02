IRIS: Πότε λήγει η παράταση και αρχίζει η υποχρεωτική εφαρμογή από τις επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών μεταθέτει για την 1η Δεκεμβρίου 2025 την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος IRIS, δίνοντας στις επιχειρήσεις έναν μήνα προσαρμογής εν μέσω τεχνικών δυσκολιών και οικονομικών επιβαρύνσεων