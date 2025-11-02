IRIS: Πότε λήγει η παράταση και αρχίζει η υποχρεωτική εφαρμογή από τις επιχειρήσεις
IRIS: Πότε λήγει η παράταση και αρχίζει η υποχρεωτική εφαρμογή από τις επιχειρήσεις
Το Υπουργείο Οικονομικών μεταθέτει για την 1η Δεκεμβρίου 2025 την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος IRIS, δίνοντας στις επιχειρήσεις έναν μήνα προσαρμογής εν μέσω τεχνικών δυσκολιών και οικονομικών επιβαρύνσεων
Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να μεταθέσει κατά έναν μήνα την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του συστήματος IRIS από τις επιχειρήσεις, μεταφέροντας την έναρξη από την 1η Νοεμβρίου στην 1η Δεκεμβρίου 2025, μέσω νομοθετικής διάταξης που εντάχθηκε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
Το αίτημα για παράταση είχε τεθεί από επαγγελματικούς και εμπορικούς φορείς, καθώς η αγορά προειδοποιούσε ότι η άμεση εφαρμογή του μέτρου θα προκαλούσε σοβαρές δυσλειτουργίες. Πολλές επιχειρήσεις δήλωναν ότι δεν ήταν έτοιμες να υποστηρίξουν τεχνικά την πλήρη ενεργοποίηση των πληρωμών μέσω IRIS, ζητώντας εύλογο χρόνο προσαρμογής.
Το υπουργείο έκανε δεκτό το αίτημα και ενσωμάτωσε ρύθμιση παράτασης στο νομοσχέδιο, προσφέροντας ένα κρίσιμο περιθώριο ώστε η μετάβαση στο νέο σύστημα να γίνει ομαλά.
Για όσες δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται βαριές κυρώσεις: πρόστιμο 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για εκείνες με διπλογραφικά.
Ωστόσο, υπάρχει μείωση 50% των προστίμων για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς ή νησιά με περιορισμένο πληθυσμό, εφόσον δεν αποτελούν τουριστικούς προορισμούς.
Ανάλογη στάση υιοθέτησε και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ). Ο πρόεδρός του, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σημείωσε ότι «οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβαρύνονται για αδυναμίες που δεν ελέγχουν» και ζήτησε «παράταση ώστε να αποφευχθεί νέος κύκλος αναστάτωσης στην αγορά».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το αίτημα για παράταση είχε τεθεί από επαγγελματικούς και εμπορικούς φορείς, καθώς η αγορά προειδοποιούσε ότι η άμεση εφαρμογή του μέτρου θα προκαλούσε σοβαρές δυσλειτουργίες. Πολλές επιχειρήσεις δήλωναν ότι δεν ήταν έτοιμες να υποστηρίξουν τεχνικά την πλήρη ενεργοποίηση των πληρωμών μέσω IRIS, ζητώντας εύλογο χρόνο προσαρμογής.
Το υπουργείο έκανε δεκτό το αίτημα και ενσωμάτωσε ρύθμιση παράτασης στο νομοσχέδιο, προσφέροντας ένα κρίσιμο περιθώριο ώστε η μετάβαση στο νέο σύστημα να γίνει ομαλά.
Υποχρεωτικότητα και πρόστιμαΗ νέα ρύθμιση ορίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας, θα πρέπει να μπορούν να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS, είτε μέσω QR code συνδεδεμένου με τον φορολογικό μηχανισμό ή με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Για όσες δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται βαριές κυρώσεις: πρόστιμο 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για εκείνες με διπλογραφικά.
Ωστόσο, υπάρχει μείωση 50% των προστίμων για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς ή νησιά με περιορισμένο πληθυσμό, εφόσον δεν αποτελούν τουριστικούς προορισμούς.
Τεχνικές δυσκολίες και αντιδράσειςΗ αγορά είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις ως προς την τεχνική ετοιμότητα. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) σε επιστολή του προς το ΥΠΟΙΚ και την ΑΑΔΕ επεσήμανε ότι «πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές». Ο πρόεδρος του, Μάριος Παπαδόπουλος, προειδοποίησε ότι «η μετάβαση απαιτεί χρόνο και υποδομές που σήμερα δεν υπάρχουν, διαφορετικά χιλιάδες επαγγελματίες θα τιμωρηθούν χωρίς δική τους υπαιτιότητα».
Ανάλογη στάση υιοθέτησε και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ). Ο πρόεδρός του, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σημείωσε ότι «οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβαρύνονται για αδυναμίες που δεν ελέγχουν» και ζήτησε «παράταση ώστε να αποφευχθεί νέος κύκλος αναστάτωσης στην αγορά».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Σε εξέλιξη η νεκροψία του Φανούρη Καργάκη, σαρώνει η ΕΚΑΜ το χωριό - Μία σύλληψη
Νέα αρχή για τον πρίγκιπα Άντριου σε πολυτελή βίλα του Άμπου Ντάμπι αξίας 10 εκατ. λιρών
Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Το protothema στα Βορίζια: Σε εξέλιξη η νεκροψία του Φανούρη Καργάκη, σαρώνει η ΕΚΑΜ το χωριό - Μία σύλληψη
Νέα αρχή για τον πρίγκιπα Άντριου σε πολυτελή βίλα του Άμπου Ντάμπι αξίας 10 εκατ. λιρών
Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα