Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη για τέταρτη διαδοχική μέρα - Στις 2.070 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Θετικοί καταλύτες η άρση του αμερικανικού shutdown και τα εταιρικά αποτελέσματα - Ξεχωρίζει ο ΑΔΜΗΕ μετά τις νέες εξελίξεις με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου
Το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στο εξωτερικό εκμεταλλεύεται το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο διατηρείται σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Ως θετικός καταλύτης λειτουργεί ο τερματισμός του shutdown στις ΗΠΑ, ενώ στο εσωτερικό τα εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν να καθορίζουν την τάση.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (13/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,83% και διαπραγματεύεται στις 2.070,53 μονάδες, μειώνοντας περαιτέρω την απόσταση από τις φετινές κορυφές (2.126 μονάδες). Σε περίπου 14 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.057,70 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.071,42 μονάδες.
Στην κορυφή του ταμπλό βρίσκεται σήμερα ο ΑΔΜΗΕ, κάνοντας ράλι +4,5%, καθώς η Αθήνα και η Λευκωσία συμφώνησαν σε μια νέα τεχνική και οικονομική επανεξέταση των όρων για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου. Στόχος είναι η αναδιαμόρφωση της οικονομικής διάστασης του έργου και η προσέλκυση νέων θεσμικών επενδυτών.
Στην περιοχή των 2.050 μονάδων έκλεισε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, επιστρέφοντας σε αυτά τα επίπεδα μετά από περίπου έναν μήνα. Νέα ρεκόρ σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΔΕΗ, η Motor Oil και οι μετοχές του ομίλου Viohalco. Το ΧΑ καταγράφει άνοδο σχεδόν +3% εντός του Νοεμβρίου, ενώ η φετινή απόδοση προσεγγίζει το +40%.
