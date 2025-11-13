Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη για τέταρτη διαδοχική μέρα - Στις 2.070 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Θετικοί καταλύτες η άρση του αμερικανικού shutdown και τα εταιρικά αποτελέσματα - Ξεχωρίζει ο ΑΔΜΗΕ μετά τις νέες εξελίξεις με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου