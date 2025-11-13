Πλειστηριασμοί: Το οικόπεδο- «φιλέτο» στο Μαρούσι και τι έμεινε στα αζήτητα
Η μεγάλη «προϊστορία» για το οικόπεδο του Ιδρύματος Λυγιδάκη που λειτουργεί ως πάρκινγκ στην περιοχή του «Υγεία» και οι βιομηχανικές μονάδες της «Ήλιος» και της «Ισθμιακής Οξοποιίας»
Άγονοι κατέληξαν οι περισσότεροι πλειστηριασμοί, όπως συμβαίνει συνήθως, αρκετοί ανεστάλησαν ενώ λίγοι έφτασαν σε κατακύρωση, χθες (12/11) κατά την πρώτη και «μαζικότερη» σε σφυριά ημέρα αυτής της εβδομάδας.
Ανάμεσα στις λίγες περιπτώσεις κατακύρωσης, πάντως, περιλαμβάνεται και η… μισή κυριότητα ενός οικοπέδου – «φιλέτου», καθότι λειτουργεί ως υπαίθριος χώρος πάρκινγκ στην περιοχή του συγκροτήματος «Υγεία» και «Μητέρα» στο Μαρούσι. Μια περιοχή με οξύτατο πρόβλημα στάθμευσης, το οποίο άλλωστε έχει οδηγήσει και στην… άνθιση σχετικών επιχειρήσεων γύρω από τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία.
Χθες, λοιπόν, βγήκε στο ηλεκτρονικό σφυρί, με επισπεύδουσα την ΑΑΔΕ (Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης) «το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου κατά τον τίτλο κτήσεως και ήδη οικοπέδου, που βρίσκεται στη θέση “Κόκκινα Χώματα Καλογρέζης” της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και ζώνης, ήδη στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Ερυθρού Σταυρού, στην οποία φέρει τον αριθμό 10».
Το οικόπεδο έχει επιφάνεια 1.009 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ερυθρού Σταυρού, Πάτμου, Αγίου Όρους και Λ. Κηφισίας, ενώ είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Σύμφωνα με εξωτερική αυτοψία, το οικόπεδο χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης.
Ο πλειστηριασμός έγινε με τιμή πρώτης προσφοράς στις 652.500 ευρώ και τελικά υπήρξε κατακύρωση με 1 ευρώ παραπάνω, στις 652.001 ευρώ.
