TITAN Forward 2029: 4 δισ. ευρώ για νέα εργοστάσια, εξαγορές και πράσινες τεχνολογίες
Πώς ο Όμιλος θα πετύχει EBITDA 1 δισ. ευρώ και αποδόσεις 15-17% έως το 2029 με βάση το νέο στρατηγικό πλάνο - Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη, νέα πλατφόρμα εναλλακτικών υλικών και επιστροφές 500 εκατ. ευρώ στους μετόχους – Τι παρουσιάστηκε στο Investor Day
Επέκταση σε νέες αγορές, ένα επενδυτικό σχέδιο άνευ προηγουμένου ύψους έως 4 δισ. ευρώ, εξαγορές, νέα εργοστάσια και η δημιουργία παγκόσμιας πλατφόρμας εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών αποτελούν τα βασικά στοιχεία της νέας στρατηγικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την πενταετία 2025-2029, όπως παρουσιάστηκαν απ’ τη διοίκηση στο Investor Day που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα.
Με στόχο πωλήσεις 4 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 1 δισ. ευρώ έως το 2029, ο Όμιλος χαρτογραφεί την επόμενη φάση ανάπτυξής του μέσα από ένα μίγμα επεκτάσεων, επενδύσεων και τεχνολογικών καινοτομιών που αλλάζουν ριζικά το επιχειρηματικό του μοντέλο.
Παράλληλα, ο όμιλος χτίζει την ικανότητα να διοχετεύσει έως και 2 δισ. ευρώ σε επενδύσεις ανάπτυξης (Growth CapEx) την προσεχή πενταετία, ενισχύοντας την παραγωγική του βάση, τις εξαγωγικές του δυνατότητες και το αποτύπωμά του σε στρατηγικές αγορές. Συνολικά, το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους έως 4 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί κατά 37% σε εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες, 35% σε οργανική ανάπτυξη και νέα εργοστάσια, 14% σε έργα συντήρησης και αναβάθμισης (Maintenance CapEx) και 14% σε αποδόσεις προς τους μετόχους, μέσω μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών.
1. Εξαγορές και νέα εργοστάσια – ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξηςΟ ΤΙΤΑΝ σκοπεύει να αξιοποιήσει την ισχυρή του χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές του ροές για στοχευμένες εξαγορές (bolt-on deals) σε ΗΠΑ και Ευρώπη, στους τομείς των αδρανών, του έτοιμου σκυροδέματος και των προκατασκευασμένων προϊόντων. Από το 2023 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 15 εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες, ενώ νέες κινήσεις δρομολογούνται για Ιταλία, ΝΑ Ευρώπη και Μεσόγειο. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι εισήλθε σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Vracs de l’Estuaire στη Γαλλία.
