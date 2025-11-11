Σπύρος Ρέτζεκας: Το επόμενο βήμα μετασχηματισμού της Qualco και το στοίχημα της Ιαπωνίας
Η διάσπαση του κλάδου λογισμικού και η ίδρυση της Qualco Technology ολοκληρώνουν τον ομιλικό μετασχηματισμό, ενώ ο CEO της Qualco Technology και αναπλ. CEO του Ομίλου Qualco Σπύρος Ρέτζεκας μιλά στο newmoney για τη νέα δομή, τις διεθνείς συνεργασίες, τις πιθανές εξαγορές και την τεχνολογική στρατηγική που ανοίγει τον δρόμο από την Ελλάδα έως την Ιαπωνία
Τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στο spin-off του κλάδου λογισμικού και το πώς αυτό εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που περιλαμβάνει νέες συνεργασίες, εξαγορές και ισχυρότερη διεθνοποίηση, εξηγεί στο newmoney ο Σπύρος Ρέτζεκας, CEO της Qualco Technology και αναπλ. CEO του Ομίλου Qualco.
«Είναι το τελευταίο μεγάλο κομμάτι ενός ομιλικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο. Ήταν ο φυσικός επόμενος σταθμός μετά τη δημιουργία της QIF και της Quento. Το spin-off του κλάδου λογισμικού ορίζει ξεκάθαρα τις αρμοδιότητες και δίνει έμφαση σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο κομμάτι του fintech software», αναφέρει.
Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα ο όμιλος ανακοίνωσε τη σύσταση της Qualco Technology A.E., ενός spin-off που διαχωρίζει τον τομέα λογισμικού και τεχνολογίας σε ανεξάρτητη, 100% θυγατρική εταιρεία. Η κίνηση εντάσσεται στο μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο του ομίλου, με στόχο τη μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας, την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και την επιτάχυνση της εξωστρέφειας.
