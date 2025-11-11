Σπύρος Ρέτζεκας: Το επόμενο βήμα μετασχηματισμού της Qualco και το στοίχημα της Ιαπωνίας

Η διάσπαση του κλάδου λογισμικού και η ίδρυση της Qualco Technology ολοκληρώνουν τον ομιλικό μετασχηματισμό, ενώ ο CEO της Qualco Technology και αναπλ. CEO του Ομίλου Qualco Σπύρος Ρέτζεκας μιλά στο newmoney για τη νέα δομή, τις διεθνείς συνεργασίες, τις πιθανές εξαγορές και την τεχνολογική στρατηγική που ανοίγει τον δρόμο από την Ελλάδα έως την Ιαπωνία