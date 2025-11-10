Η μαστίχα Χίου στην μεγαλύτερη έκθεση ομορφιάς στο Ντουμπάι

Beautyworld Middle East 2025,

Η Mastic Spa, ελληνική εταιρεία καλλυντικών με βάση τη μαστίχα Χίου, παρουσίασε την πλήρη γκάμα των προϊόντων της σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου, τηνπροσελκύοντας το ενδιαφέρον εμπόρων από τέσσερις ηπείρους. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Dubai World Trade Centre και εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις ομορφιάς παγκοσμίως. Συμμετείχαν πάνω από 2.500 εκθέτες από 70 χώρες και 75.000 επαγγελματίες επισκέπτες από 164 χώρες (ρεκόρ συμμετοχής) καταλαμβάνοντας για πρώτη φορά στην 29χρονη ιστορία της το σύνολο των 22 αιθουσών του Dubai World Trade Centre. Η έκθεση εγκαινιάστηκε από την Η.Υ. Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, πρόεδρο της αρχής πολιτισμού και τεχνών του Ντουμπάι, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του κλάδου για την περιοχή.Τα Mastic Spa παρουσίασαν τη δυναμική τους στη διεθνή σκηνή με το πλήρες φάσμα των προϊόντων τους προσελκύοντας σημαντικό ενδιαφέρον distributors και retailers από το Bahrain, το Kuweit, το Abudabi, το Qatar, την Αίγυπτο, την Τουρκία, και την Ευρώπη . Η οικογενειακή διαδρομή της επιχείρησης από το 1875 και η εξειδίκευσή της στη μαστίχα Χίου – ένα μοναδικό συστατικό με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και ιστορία 2.500 ετών – αποτέλεσαν τα κύρια σημεία που κέντρισαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών.Η στρατηγική επιλογή της Μέσης Ανατολής ως αγοράς-στόχου δεν είναι τυχαία. Η περιοχή αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές αγορές ομορφιάς παγκοσμίως, με αξία που αναμένεται να φτάσει τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 12% – τον υψηλότερο παγκοσμίως. Επιπλέον, το 75% των καταναλωτών στην περιοχή προτιμούν brands με φυσικά συστατικά και περιβαλλοντική ευαισθησία, χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της φιλοσοφίας των Mastic Spa.«Η συμμετοχή μας στην έκθεση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία εξωστρέφειας που έχουμε θέσει ως στρατηγικό στόχο», δήλωσε ο Μιχάλης Σόδης, γενικός διευθυντής των Mastic Spa. «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που εκπροσωπούμε ένα αμιγώς ελληνικό προϊόν σε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου, αναδεικνύοντας την ποιότητα, τη δημιουργικότητα και το πάθος που χαρακτηρίζουν την ελληνική παραγωγή. Η παρουσία μας εκεί δεν είναι απλώς μια εμπορική ευκαιρία, αλλά και μια αφορμή να μοιραστούμε την ελληνική φιλοσοφία ομορφιάς με τον υπόλοιπο κόσμο».Η έκθεση φέτος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καθαρή ομορφιά (clean beauty), τα φυσικά συστατικά και την κληρονομιά (heritage) – τομείς στους οποίους τα Mastic Spa διαθέτουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η μαστίχα Χίου, με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητές της, συναντά τις αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών για αποτελεσματικότητα, φυσικότητα και αυθεντικότητα. Η συμμετοχή στη Beautyworld Middle East 2025 σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο των Mastic Spa στην αγορά της Μέσης Ανατολής, με στόχους που περιλαμβάνουν τη δημιουργία δικτύου διανομής στην περιοχή, την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με τοπικούς distributors και retailers, και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand σε μία από τις πιο απαιτητικές και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως.Η επιτυχημένη παρουσία της εταιρείας στο Ντουμπάι ενισχύει τη θέση της ως πρεσβευτή της ελληνικής καινοτομίας στον κλάδο της ομορφιάς, αποδεικνύοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν με επιτυχία σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας τη μοναδική τους κληρονομιά και τα φυσικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.Για περισσότερες πληροφορίες:Mastic SpaEmail: sofia@masticspa.comWebsite: www.masticspa.com