Ο Γουόρεν Μπάφετ θα αποχαιρετήσει με επιστολή την Berkshire Hathaway μετά από 6 δεκαετίες στο τιμόνι
Ο «σοφός της Ομάχα» θα αποστείλει εντός της ημέρας στην Berkshire επιστολή με θέματα «που ενδέχεται να ενδιαφέρουν τους μετόχους και άλλους»
Οι μετοχές της Berkshire Hathaway ανέβηκαν περισσότερο από 4% την περασμένη εβδομάδα, ξεπερνώντας την απόδοση της αγοράς, καθώς οι επενδυτές περίμεναν την πολυαναμενόμενη επιστολή του Γουόρεν Μπάφετ— το πρώτο δημόσιο μήνυμά του από τότε που ανακοίνωσε τον Μάιο τα σχέδιά του να παραιτηθεί από τη θέση του CEO μέχρι το τέλος του έτους.
Η επιστολή, που θα δημοσιευθεί εντός της ημέρας, σύμφωνα με το CNBC, θα περιλαμβάνει τις σκέψεις του Μπάφετ σχετικά με τη φιλανθρωπία, την εταιρεία και άλλα θέματα «που ενδέχεται να ενδιαφέρουν τους μετόχους και άλλους», σύμφωνα με την Berkshire. Αναμένεται να αποτελέσει το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του 95χρονου επενδυτή μετά από περισσότερα από έξι δεκαετίες στην ηγεσία του ομίλου, ο οποίος ξεκίνησε ως μια μικρή εταιρεία ενδυμάτων στη Νέα Αγγλία.
Η άνοδος κατά 4,6% της Berkshire Hathaway την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε εν μέσω μιας απότομης πτώσης των τεχνολογικών μετοχών που έσυρε τους κύριους δείκτες προς τα κάτω, με τον Nasdaq Composite να υποχωρεί κατά 3% καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές υψηλής ανάπτυξης.
Αντίθετα, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της Berkshire με επιχειρήσεις που παράγουν μετρητά — από ασφάλειες και σιδηροδρόμους έως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας — προσέφερε καταφύγιο κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου αστάθειας της αγοράς.
