Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): «Το 30% των πολιτών δεν μετέχει στην ανάπτυξη»

Η Ελλάδα τρέχει με υψηλούς ρυθμούς, όμως ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ιδίως εκτός αστικών κέντρων, μένει πίσω - Η κυβέρνηση επιχειρεί να ανατρέψει την εικόνα με νέα καθεστώτα ενίσχυσης και επενδύσεις στην παραγωγική περιφέρεια