Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): «Το 30% των πολιτών δεν μετέχει στην ανάπτυξη»
Η Ελλάδα τρέχει με υψηλούς ρυθμούς, όμως ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ιδίως εκτός αστικών κέντρων, μένει πίσω - Η κυβέρνηση επιχειρεί να ανατρέψει την εικόνα με νέα καθεστώτα ενίσχυσης και επενδύσεις στην παραγωγική περιφέρεια
Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να κινείται με θετικούς ρυθμούς, οι επενδύσεις αυξάνονται και η ανεργία έχει περιοριστεί στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Ομως πίσω από τα νούμερα παραμένει ο ελέφαντας στο δωμάτιο: ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ιδίως εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, δεν βιώνει αυτή την ανάπτυξη.
Την ώρα που το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί ειδικά καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου για τη στήριξη της παραγωγικής Ελλάδας και ανακοινώνει 361 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ στις παραμεθόριες και βιομηχανικές περιοχές, η πρόκληση παραμένει τεράστια, πώς η ανάπτυξη θα γίνει πραγματικά περιφερειακή και κοινωνικά δίκαιη.
Η Αττική εξακολουθεί να παράγει σχεδόν το μισό ΑΕΠ της χώρας, ενώ σε περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν ξεπερνά τα 13.800 ευρώ, έναντι μέσου όρου 17.000 ευρώ.
Το χάσμα αυτό δεν αποτυπώνει μόνο τη συγκέντρωση επενδύσεων στην πρωτεύουσα, αλλά και μια ευρύτερη ανισορροπία πρόσβασης σε υποδομές, υπηρεσίες και ευκαιρίες.
«Η αναπτυξιακή μονομέρεια και οι περιφερειακές ανισότητες συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας», δηλώνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) Λουκία Σαράντη. «Η ουσιαστική στήριξη της βιομηχανίας -και ειδικότερα της μεταποιητικής δραστηριότητας, που αποτελεί τον πνεύμονα της ελληνικής περιφέρειας- είναι ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες που μπορεί να αμβλύνει τις ανισότητες και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πραγματικά βιώσιμης κοινωνίας».
Oσο όμως η ανάπτυξη δεν «κατεβαίνει» ομοιόμορφα σε όλη τη χώρα, η κοινωνική δυσφορία θα μεγαλώνει – κι αυτό, όπως παραδέχονται πλέον όλοι οι θεσμικοί φορείς, είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της επόμενης περιόδου.
Πρόσφατα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Σπύρος Θεοδωρόπουλος εκτιμούσε δημοσίως ότι περίπου το 1/3 των Ελλήνων δεν βιώνει, δεν καταλαβαίνει την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. «Στην πρόοδο αυτής της εξαετίας δεν έχει συμμετάσχει όλος ο ελληνικός λαός. Υπάρχουν άνθρωποι θυμωμένοι, που δεν συμμετείχαν στην εξέλιξη της χώρας και ζουν ακόμη με μνημονιακούς όρους», είχε παρατηρήσει, τονίζοντας πως «ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί το εισόδημα των εργαζομένων είναι η αύξηση της παραγωγικότητας».
