Πώς θα γίνει το μεγάλο ξεκαθάρισμα στις ξεχασμένες περιουσίες του Δημοσίου
Σχέδιο για την αξιοποίηση αδρανών περιουσιών και κοινωφελών ιδρυμάτων με φοροαπαλλαγές, ψηφιακό μητρώο και στήριξη της στεγαστικής πολιτικής
Χιλιάδες περιουσίες που μένουν για χρόνια στα συρτάρια του Δημοσίου ετοιμάζονται να «ξυπνήσουν». Ακίνητα, καταθέσεις και σχολάζουσες κληρονομιές που ουσιαστικά έχουν χαθεί στο χρόνο θα περάσουν σε φάση καταγραφής και αξιοποίησης μέσα από νέο θεσμικό πλαίσιο που ετοιμάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Στόχος είναι να δοθεί νέα ζωή σε πάνω από 2.000 αδρανή ιδρύματα και 7.000 κληρονομιές που δεν έχουν αναζητηθεί ποτέ, μετατρέποντάς τα σε ενεργό κοινωνικό κεφάλαιο.
Τη διαχείριση θα αναλάβει νέος οργανισμός, ο οποίος σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη θα αποτιμήσει και θα ενεργοποιήσει το «στοκ» αυτών των περιουσιών, δίνοντας ταυτόχρονα λύση και σε κρίσιμες ανάγκες της στεγαστικής πολιτικής, κυρίως για ευάλωτα νοικοκυριά. Το νομοσχέδιο που αναμένεται να έρθει στη Βουλή πριν από το τέλος του έτους θα περιλαμβάνει κίνητρα, φοροαπαλλαγές και απλοποιήσεις που φέρνουν νέα εποχή στη διαχείριση κοινωφελών περιουσιών.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται αξιοποίηση ακινήτων κοινωφελών ιδρυμάτων για τη στέγαση οικογενειών, κατάργηση του φόρου εισοδήματος για τα ενεργά ιδρύματα (50% μείωση το 2026, πλήρης απαλλαγή το 2027) και απαλλαγή από φόρους δωρεών και κληρονομιών. Παράλληλα, απλοποιείται το πλαίσιο για απαλλαγές δωρεών από ΦΠΑ και μειώνεται η γραφειοκρατία για τη λειτουργία των ιδρυμάτων, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στο έργο τους.
Η ψηφιακή εποχή φτάνει και στις κοινωφελείς περιουσίες. Το νέο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και η Πλατφόρμα Σχολαζουσών Κληρονομιών θα συνδέονται με τα μητρώα του Δημοσίου και κάθε πράξη θα καταχωρίζεται αυτόματα. Έτσι θα υπάρχει άμεση ενημέρωση για δημοτολογικά στοιχεία, ταχύτερες πληρωμές σε δικαιούχους και επικαιροποίηση των δεδομένων για όσους έχουν αφήσει περιουσίες στο Δημόσιο ή σε κοινωφελείς σκοπούς.
Το στοίχημα είναι να μετατραπούν περιουσίες που έμεναν «παγωμένες» επί δεκαετίες σε πραγματικό κοινωνικό απόθεμα, που θα στηρίξει τη στέγη, την εκπαίδευση και την αλληλεγγύη εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.
