Πιερρακάκης: Νέες παρεμβάσεις για το στεγαστικό - Προτεραιότητα η στήριξη των πολιτών και η μείωση των άμεσων φόρων

Άρα, γενικώς το μοντέλο της Ελλάδας είναι ένα μοντέλο κίνησης και θετικής ώθησης προς τα μπρος. Αυτό αναγνωρίζεται από όλους. Θα σας έλεγα, συνολικότερα, η Ελλάδα γίνεται αντιληπτή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως μια χώρα που βρίσκεται σε κίνηση».Θέλουμε να έχουμε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Και αν δει κανείς τι έχουμε κάνει σαν χώρα το τελευταίο επτάμηνο – οκτάμηνο, δείχνουμε συνολικότερα στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είμαστε απολύτως ανοιχτοί σε αυτό. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σίγουρα και ένα μήνυμα ως προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις. Δεν είναι απλώς σύνθημα καμία φράση, το εννοούμε και σκοπεύουμε να κάνουμε όσο πιο πολλά μπορούμε».«Υπάρχουν αναπτυξιακές δυνατότητες που η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια συνταγή τρία συν ένα. Το ένα κομμάτι είναι να αφαιρέσουμε περιττή γραφειοκρατία ακόμη από ένα βαρύ ελληνικό κράτος. Η ψηφιοποίηση αυτό το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό.Ένα δεύτερο κομμάτι είναι κλαδικές πολιτικές σε πράγματα στα οποία μπορείς να έχεις προφανές αναπτυξιακό αποτύπωμα. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα, είτε με δομικό advantage, εκεί που η χώρα έχει την υποδομή, είτε μιλάμε για real estate, είτε για τομείς που έχουν μια προφανή υποδομή σαν χώρα. Το silver economy είναι κάτι τέτοιο.Και, τρίτον, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας η οποία έχει πολλές πτυχές. Είτε είναι η αξιοποίηση της περιουσίας του Υπερταμείου, είτε είναι τα assets για τα οποία μιλάμε με διεθνείς επενδυτές όπως αυτά που συζήτησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το συν ένα θα έλεγα ότι είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική».«Και εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτή η συζήτηση με το πώς διαχειρίζεται κανείς τις χρηματοδοτήσεις που έχει στα χέρια του. Εγώ προσωπικά να σας πω ότι είμαι οπαδός της αρχιτεκτονικής του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδικά σε σχέση με την παλιά αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ. Γιατί; Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης όταν ήρθε, μας “εξανάγκασε”, τον κάθε Υπουργό, το κάθε κρατικό στέλεχος να συνδέσει τη χρηματοδότηση με μια μεταρρύθμιση».