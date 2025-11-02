STIRIXIS Group: Διεθνής βράβευση στο Λονδίνο από τα International Property Awards 2025 για δύο έργα στην Ελλάδα

Έλενα Κυρνασσίου-Αθανασούλα, Αντιπρόεδρος STIRIXIS Group, Αλέξανδρος Αθανασούλας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος STIRIXIS Group

Ο Σύμβουλος Διοίκησης των Εκπαιδευτηρίων “Saint-Paul – Δελασάλ,δήλωσε σχετικά:«Η μετεγκατάσταση της Ελληνογαλλικής Σχολής «Saint-Paul», ενός μεγάλου και ιστορικού ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, ήταν ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο.Το σχολείο, που επί 130 χρόνια λειτουργούσε ανελλιπώς στον Πειραιά, μεταφέρθηκε στον Άλιμο, σε απόσταση 12 χιλιομέτρων, σε ένα υπάρχον βιομηχανικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 8.000 τετραγωνικών μέτρων.Το εγχείρημα ήταν δύσκολο, διότι τόσο οι μαθητές και οι γονείς τους όσο και οι εκπαιδευτικοί είχαν αναπτύξει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με το ιστορικό κτήριο του Πειραιά. Η πρόκληση, λοιπόν, ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού νέου σχολικού κτιρίου, το οποίο ταυτόχρονα θα διατηρούσε την ταυτότητα και την παράδοση του παλιού.Σε αυτή την τεράστια πρόκληση, είχαμε την τύχη να έχουμε σύμμαχό μας τον όμιλο STIRIXIS. Με την υποστήριξη και τη συνεργασία της STIRIXIS, με μεθοδικό σχεδιασμό και δημιουργικότητα, με τολμηρές και ευφάνταστες λύσεις, αντιμετωπίσαμε από κοινού τις προκλήσεις της ανακατασκευής του υπάρχοντος κτιρίου, μετατρέποντάς το σε μια υπερσύγχρονη εκπαιδευτική εγκατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργικότητας όσο και αισθητικής.Σύσσωμοι οι μαθητές μας μας ακολούθησαν στις νέες μας εγκαταστάσεις και είμαστε υπερήφανοι και ικανοποιημένοι που μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν πλέον μια ποιοτική και σύγχρονη καθημερινότητα.Ευχαριστούμε την ομάδα STIRIXIS για τη συνεργασία και την υποστήριξή της σε όλες τις φάσεις του έργου».δήλωσε:«Οι διεθνείς αυτές διακρίσεις τιμούν και επιβεβαιώνουν τη δύναμη του κοινού μας οράματος, καθώς και της στενής συνεργασίας μας με τους πελάτες και την ομάδα μας. Στη STIRIXIS Group, πιστεύουμε ότι ο φυσικός χώρος αποτελεί στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης και βιώσιμης επιτυχίας — ένα μέσο που ενισχύει την απόδοση, καλλιεργεί την κουλτούρα και δημιουργεί μακροχρόνια αξία για το μέλλον.»Τα International Property Awards είναι το πιο αναγνωρισμένο πρόγραμμα βραβείων παγκοσμίως για την αγορά ακινήτων, την ανάπτυξη, την αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση και το μάρκετινγκ. Αξιολογούν την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την εργονομία και την ποιότητα ζωής, με κριτές περισσότερους από 100 ανεξάρτητους επαγγελματίες υπό την προεδρία του Λόρδου Best, του Λόρδου Waverley και του κόμη του Caithness.Γιατί η STIRIXIS Group Ξεχωρίζει:Η STIRIXIS Group προσφέρει ολιστικό επιχειρηματικό σχεδιασμό, που ξεκινά από το όραμα και τις ανάγκες του πελάτη και εξελίσσεται σε στρατηγική, σχεδιασμό και λειτουργική υλοποίηση. Όλα τα έργα μας βασίζονται σε μια αυστηρά διαμορφωμένη μεθοδολογία τεσσάρων αξόνων:• Strategy: Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάλυση του οικοσυστήματος του πελάτη• Design: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και εναρμόνιση με τον σκοπό.• Execution: Υλοποίηση μέσω πιστοποιημένων συστημάτων, με ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης έργου για τη διασφάλιση επιχειρηματικής απόδοσης.• Evolution: Συνεχής παρακολούθηση και προσαρμογή των χώρων με βάση την αγορά και την αλλαγήH STIRIXIS Group δεν παραδίδει απλώς έργα, παραδίδει δομημένα οικοσυστήματα πραγματικής ευημερίας, σχεδιασμένα να αντέχουν και να εξελίσσονται με το χρόνο.