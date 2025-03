Stirixis Group: Μια ελληνική εταιρεία σχεδίασε τα καλύτερα γραφεία στην Ευρώπη και τον καλύτερο δημόσιο χώρο στον κόσμο

Δύο κορυφαίες διακρίσεις παγκοσμίως στο design κατέκτησε η STIRIXIS Group.

Στα International Property Awards του Λονδίνου, το πλέον αναγνωρισμένο πρόγραμμα βραβείων στον κόσμο για όλες τις πτυχές της βιομηχανίας ακινήτων, η STIRIXIS Group, η ελληνική εταιρεία design και consulting η οποία σχεδιάζει και υλοποιεί κτίρια και χώρους που είναι καταλύτες για την Πραγματική Ευημερία σε όλο τον κόσμο, βραβεύτηκε με:

Το Βραβείο Καλύτερου χώρου Δημόσια χρήσης στον Κόσμο (Best Public Service Design in the World) για το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Qassim στη Σαουδική Αραβία.

Το Βραβείο Καλύτερων Γραφειακών Χώρων στην Ευρώπη (Best Office Interior in Europe) για τα γραφεία της Coca-Cola HBC στο Τσουγκ της Ελβετίας.

Η STIRIXIS Group είναι μια πολυδιάστατη εταιρεία design και consulting, με περισσότερα από 850 έργα στο ενεργητικό της, σε 29 χώρες, η οποία προσεγγίζει συστημικά το αρχιτεκτονικό design, με στρατηγική ανάλυση των αναγκών και των στόχων του οργανισμού που υλοποιεί κάθε έργο.





Αποστολή της STIRIXIS Group είναι να διασφαλίζει την βέλτιστη απόδοση, την βιωσιμότητα, την ευελιξία για μελλοντικές προσαρμογές των κτιρίων και, τελικά, την δημιουργία πραγματικής αξίας για τους πελάτες και την πραγματική ευημερία των χρηστών και του ίδιου του οργανισμού.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της STIRIXIS Group, Αλέξανδρος Αθανασούλας δήλωσε σχετικά:

«Αυτά τα βραβεία αντιπροσωπεύουν κάτι πολύ περισσότερο από την αριστεία στον σχεδιασμό για εμάς. Επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας σε στρατηγικές λύσεις που δημιουργούν σημαντική αξία για τους πελάτες μας. Στη STIRIXIS Group, είμαστε στη πραγματικότητα Αρχιτέκτονες Μετασχηματισμού. Κάθε χώρος που σχεδιάζουμε είναι εργαλείο — καταλύτης για την Πραγματική Ευημερία. Είμαστε υπερήφανοι που μετατρέπουμε το όραμα των πελατών μας σε έργα που ξεχωρίζουν παγκοσμίως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την εξαιρετική οικογένεια επαγγελματιών της STIRIXIS Group όσο και τους πελάτες και τις ομάδες τους σε αυτά τα έργα. Η συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη τους και η εξαιρετική συνεργασία μας είναι εχέγγυο πολλών ακόμα επιτυχιών»







Τα δύο αυτά βραβεία τοποθετούν την STIRIXIS Group στην κορυφή του κόσμου στα International Property Awards και την αναδεικνύουν ως παγκόσμια ηγέτιδα στο Design.

Τα International Property Awards αποτελούν το πλέον αναγνωρισμένο πρόγραμμα βραβείων στον κόσμο για όλες τις πτυχές της βιομηχανίας ακινήτων, με περισσότερους από 100 ανεξάρτητους κριτές από όλο τον κόσμο.





Τα Έργα που Βραβεύτηκαν.





Το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Qassim, Σαουδική Αραβία - Best Public Service Design in the World.

Το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Qassim στη Σαουδική Αραβία απέσπασε το παγκόσμιο βραβείο “Best Public Service Design in the World”, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική ικανότητα της STIRIXIS Group να δημιουργεί εκπαιδευτικούς χώρους που ξεπερνούν την αισθητική και τη λειτουργικότητα, μετατρέποντάς τους σε πλατφόρμες γνώσης, ανάπτυξης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτή η παγκόσμια αναγνώριση ενισχύει τη θέση της εταιρείας ως οραματιστή στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών χώρων που εμπνέουν αλλά και ενδυναμώνουν τους χρήστες.



Η έδρα της Coca-Cola HBC, Ελβετία - βραβείο για Best Office Interior in Europe.

Τα γραφεία της Coca-Cola HBC στο Τσουγκ της Ελβετίας διακρίθηκαν με το βραβείο "Best in Europe Office Interior". Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη μοναδική ικανότητα της STIRIXIS Group να ευθυγραμμίζει τον σχεδιασμό χώρων εργασίας με στρατηγικούς επιχειρησιακούς στόχους και βιωσιμότητα, βελτιστοποιώντας την εμπειρία των χρηστών και παρέχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.



Γιατί η STIRIXIS Group Ξεχωρίζει:



Στρατηγικά Σχεδιασμένες Λύσεις: Κάθε γραμμή που σχεδιάζουμε βασίζεται σε εις βάθος στρατηγική ανάλυση, διασφαλίζοντας βελτιστοποίηση της απόδοσης.



Παγκόσμια Εξειδίκευση, Τοπική Σχετικότητα: Εμπειρία σε πάνω από 800 έργα προσαρμοσμένα σε διαφορετικές πολιτισμικές και αγοραστικές ανάγκες.Βιωσιμότητα και Ευημερία: Δέσμευση για μακροπρόθεσμα, βιώσιμα αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους.

Καινοτομία και Ευελιξία: Έργα σχεδιασμένα να προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο, χτισμένα για το μέλλον και την εκθετική αλλαγή.

Σχετικά με τα International Property Awards:

Τα International Property Awards αποτελούν το πιο διάσημο πρόγραμμα βραβείων στον κόσμο για όλες τις πτυχές της βιομηχανίας ακινήτων. Προσδιορίζουν τα υψηλότερα επίπεδα επιτευγμάτων σε ακίνητα, ανάπτυξη, αρχιτεκτονική, εσωτερική διακόσμηση και μάρκετινγκ τόσο στον οικιακό όσο και στον εμπορικό τομέα, εστιάζοντας στις υπηρεσίες, τη βιωσιμότητα, το υψηλό βιοτικό επίπεδο, την εργονομία, την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από επιτροπή με περισσότερους από 100 ανεξάρτητους κριτές, υπό την προεδρία του Λόρδου Best, του Λόρδου Waverley και του κόμη του Caithness.

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις, επικοινωνήστε με:

Άντζυ Σακελλαροπούλου

PR & Επικοινωνία, STIRIXIS Group

Email: angie.s@stirixisgroup.com

Τηλέφωνο: +30 210 6138312

Website: www.stirixisgroup.com





