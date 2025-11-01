Κωνσταντίνος-Αλέξιος: ο πρωτότοκος γιος του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ είναι ένας Έλληνας με διεθνές προφίλ
Με νονό τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και απόλυτα εξοικειωμένος με τη διεθνή κοσμική σκηνή, ο Κωνσταντίνος-Αλέξιος συνδυάζει αριστοκρατία, δημιουργικότητα και γοητεία
Καθώς ο Κωνσταντίνος-Αλέξιος γιόρτασε, στις 29 Οκτωβρίου, τα 27α γενέθλιά του, το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του αναζωπυρώνεται. Είναι ο πρωτότοκος γιος του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, μέλος μιας δυναστείας που δεν έχει πια θρόνο, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης και μια θέση στην παγκόσμια κοινωνική σκηνή.
