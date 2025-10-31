Αγγιξαν τα 24 εκατ. οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο 9μηνο – Πρωτιά για Αθήνα, πτώση στις Κυκλάδες
Την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 καταγράφηκαν 23,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 1,2 εκατ. ταξιδιώτες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024
Τα 24 εκατομμύρια ταξιδιώτες άγγιξαν για πρώτη φορά οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανά την Ελλάδα στο εννεάμηνο του 2025, με την πρωτεύουσα να αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια» πανελλαδικά φτάνοντας επίσης για πρώτη φορά τα 7 εκατ. διεθνείς επισκέπτες.
Σε θετική τροχιά και μάλιστα με διψήφιο ποσοστό ανόδου και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί και ένα σημαντικό, επόμενο στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των αεροδρομίων από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 καταγράφηκαν 23,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 1,2 εκατ. ταξιδιώτες ή αλλιώς κατά 5,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντίστοιχη, στο +5,1% ήταν και η αύξηση μόνο για το μήνα Σεπτέμβριο με 3,9 εκατ. διεθνείς αφίξεις.
Για την περίοδο του εννιαμήνου ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων, φτάνοντας τα 7 εκατ. επιβάτες και σημειώνοντας αύξηση κατά 609 χιλιάδες ή 9,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ στη συμπρωτεύουσα, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι αφίξεις ανήλθαν σε 2,1 εκατ. με αύξηση 10%.
Ανοδική παραμένει η πορεία και στις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 με εξαίρεση τις Κυκλάδες.
