Επίδομα θέρμανσης 2025: Η προθεσμία για τις αιτήσεις, τα ποσά και οι δικαιούχοι για τη χειμερινή περίοδο

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης 2025 - Οι δικαιούχοι θα λάβουν από 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με το καύσιμο, την περιοχή και τα εισοδηματικά τους κριτήρια