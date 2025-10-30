Ποιοι φόροι εισπράττονται στην ώρα τους - Τα… λεφτά τα φέρνουν οι επιχειρήσεις και το MyDATA
Πληρώνουν αμέσως 9 στα 10 ευρώ από φόρους και 8 στα 10 ευρώ από ΦΠΑ - Μεγαλύτερη η εισπραξιμότητα από επιχειρήσεις παρά από τα νοικοκυριά
Σημαντικές διαφορές στην εισπραξιμότητα των φόρων και στη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων έναντι νοικοκυριών, αποκαλύπτει η ανάλυση των στοιχείων της ΑΑΔΕ για τις εισπράξεις φόρων κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.
Οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν εξαιρετική φορολογική πειθαρχία με ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής 89,46% στον φόρο εισοδήματος. Από τα 4,363 δισ. ευρώ που αφορούσε η συνολική οφειλή τους, κατέβαλαν εμπρόθεσμα 3,903 δισ. ευρώ. Η κορυφαία επίδοσή τους σημειώθηκε τον Μάρτιο με εντυπωσιακό ποσοστό 97,72%.
Αντιθέτως, τα φυσικά πρόσωπα παρουσιάζουν χαμηλότερη συμμόρφωση στον φόρο εισοδήματος με ποσοστό 73,54%. Έναντι βεβαίωσης και οφειλής 2,656 δισ. ευρώ, εξόφλησαν εμπρόθεσμα μόλις 1,953 δισ. ευρώ, αφήνοντας απλήρωτο το 26,46% των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
Παρά τις διαφοροποιήσεις, το συνολικό ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης για όλους τους φόρους διαμορφώθηκε στο 82,09%, υποστηρίζοντας τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,6% του ΑΕΠ. Η υψηλή εισπραξιμότητα, σε συνδυασμό με τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και την αύξηση περισσότερων εσόδων, συνεχίζει να τροφοδοτεί το φορολογικό πλεόνασμα.
Το ποσοστό εισπράξεως αυτό πάντως φαντάζει υψηλό και ανθεκτικό, ιδιαιτέρως διότι, σε εποχές MyDATA, το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ κάθε μήνα δεν βεβαιώνεται πλέον «κατά δήλωση» της ίδιας της επιχειρήσεως που αποδίδει τον φόρο στο δημόσιο, αλλά με βάση τα στοιχεία τιμολογίων και αποδείξεων που συλλέγει ηλεκτρονικά η ΑΑΔΕ από τους πελάτες της (απλούς καταναλωτές ή άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δηλώνουν πως τον έχουν καταβάλει σε αυτήν).
Καθώς η βεβαίωση οφειλής είναι μεγαλύτερη από όσο θα δήλωναν ίσως παλαιότερα οι υπόχρεοι, το γεγονός ότι 8 στα 10 ευρώ καταβάλλονται εμπρόθεσμα, αποτελεί θεαματικά πρόοδο εν σχέσει με τον παρελθόν.
Ωστόσο υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης καθώς οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων εισοδήματος από τις επιχειρήσεις αγγίζει το 90%, ενώ από τα νοικοκυριά μόλις που ξεπερνά το 73%.
Οι εισπράξεις φόρων από επιχειρήσεις ξεπέρασαν πλέον, ως ποσοστό, τις εισπράξεις του ΕΝΦΙΑ -που θεωρείτο για χρόνια ως πιο αποδοτικός σε είσπραξη φόρος: ενώ επιτυγχάνει μεν υψηλό ποσοστό εισπραξιμότητας 78,16%, αυτό είναι χαμηλότερο και από εκείνο του ΦΠΑ. Από δόσεις ΕΝΦΙΑ 1,606 δισ. ευρώ, καταβλήθηκαν 1,255 δισ. ευρώ. Τον Αύγουστο, 6.164.976 ιδιοκτήτες κατέβαλαν 153,67 εκατ. ευρώ έναντι συνολικής οφειλής 190,68 εκατ. ευρώ.
Η μειωμένη εισπραξιμότητα από τα φυσικά πρόσωπα πάντως, συνέβαλε στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι νέες απλήρωτες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 24,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024 (4,916 δισ. ευρώ).
Εισπραξιμότητα ανά είδος φόρουΑντίστοιχα ο ΦΠΑ τον οποίο αποδίδουν οι επιχειρήσεις, καταγράφει χαμηλότερη, εισπραξιμότητα στο 81,86%. Από την οφειλή των 13,902 δισ. ευρώ, το δημόσιο εισέπραξε 11,380 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπο 18,14% να παραμένει ανείσπρακτο.
- Συνολικά, η «κατάταξη» των φόρων με βάση την εισπραξιμότητα παρουσιάζεται ως εξής:
- Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων: 89,46%
- ΦΠΑ: 81,86%
- ΕΝΦΙΑ: 78,16%
- Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: 73,54%
Επιπτώσεις
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα