Με νέο τριπλό ρεκόρ γιόρτασε η Wall Street την αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης ΗΠΑ-Κίνας
Για πρώτη φορά ο S&P 500 έκλεισε πάνω από το όριο των 6.800 μονάδων - Ράλι στις τεχνολογικές μετοχές με οδηγό τις Υπέροχες Επτά - Αισιόδοξοι οι επενδυτές και για νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed, την Τετάρτη
Δεύτερη σερί συνεδρίαση με νέα υψηλά για όλους τους δείκτες κατέγραψε η Wall Street, επιβεβαιώνοντας την υψηλή σημασία που δίνουν οι επενδυτές στην αποφυγή ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μετά και την επιβεβαίωση της προόδου στις διμερείς συνομιλίες ενόψει της κρίσιμης συνάντηση Τραμπ και Σι, την Πέμπτη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η στροφή των επενδυτών σε μετοχές υψηλής απόδοσης οδήγησε σε πτώση της ζήτησης για παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια», όπως ο χρυσός και τα βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα.
Στο ταμπλό, λοιπόν, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,71% στις 47.544 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο ύψους 1,23% στις 6.875 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,86% φτάνοντας τις 23.637 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε ανεπαίσθητα στο 3,99%, αλλά του 2ετούς ανέβηκε στο 3,50%.
Οι Αμερικανοί και Κινέζοι διαπραγματευτές φέρεται να έχουν ετοιμάσει πακέτο συμφωνιών που θα παρουσιαστούν στη σύνοδο κορυφής των δύο ηγετών, την Πέμπτη, στη Νότιο Κορέα, με στόχο την εξομάλυνση των εμπορικών εντάσεων.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «αισθάνεται πολύ καλά» για την επικείμενη συμφωνία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών MME περιλαμβάνει αναστολή της εφαρμογής των δασμών που θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν από την 1η Νοεμβρίου και χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές κινεζικών σπάνιων γαιών. Επίσης, τμήμα του συμβιβασμού φαίνεται να είναι και η ολοκλήρωση του deal για το TikTok.
Αντίστοιχο θετικό σήμα έστειλε και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δηλώνοντας πως έχει σχηματιστεί ένα επιτυχημένο πλαίσιο, το οποίο θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες, την Πέμπτη.
Παρά τον ενθουσιασμό, πάντως, αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι βασικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας και επενδυτικών περιορισμών παραμένουν άλυτα, περιορίζοντας τη δυνατότητα μιας οριστικής λύσης.
«Με την εποχικότητα, τη δημοσιονομική ώθηση και τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, οι αγορές διαθέτουν πολλαπλούς ανέμους ούριους», σχολίασε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide.
Πραγματικά, ενθαρρυντικά για την αγορά λειτουργούν και οι υψηλές προσδοκίες για μια νέα μείωση των επιτοκίων από τη Fed.
Η διήμερη συνεδρίαση της FOMC ολοκληρώνεται την Τετάρτη με αναλυτές και traders να θεωρούν σίγουρη μια νέα μετριοπαθή μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, μετά και τη επιβεβαίωση των προβλέψεων για την πορεία του πληθωρισμού.
Οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών παρέμειναν και σήμερα η ατμομηχανή της Wall Street με τον δείκτη των λεγόμενων «Υπέροχων Επτά» να κερδίζει περίπου 2,5%.
