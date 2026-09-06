Αμετάβλητη διατήρησε την παραγωγή πετρελαίου ο OPEC+, ο πόλεμος στο Ιράν περιορίζει την επίδραση των αποφάσεών του

Η αβεβαιότητα στις αγορές περιορίζει την ικανότητα του πετρελαϊκού καρτέλ να επηρεάσει τις τιμές και μεταφέρει το ενδιαφέρον στις αποφάσεις για τις ποσοστώσεις παραγωγής του 2027 - Στα 96 δολάρια το Brent