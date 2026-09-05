Πιερρακάκης: Επενδύσεις και έργα που δημιουργούν αξία για τους πολίτες και τη χώρα από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Παπαχρήστου: Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο γίνεται ενεργός επενδυτής και καταλύτης ανάπτυξης – Θεοδωρίδης: Αξιόπιστος θεσμικός εταίρος της ιδιωτικής επενδυτικής κοινότητας





«Η δημόσια περιουσία δεν είναι απλώς περιουσία του Δημοσίου. Είναι περιουσία των πολιτών και πρέπει να προσελκύει επενδύσεις, να βελτιώνει τις υποδομές, να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να αυξάνει την παραγωγικότητα και να επιστρέφει αξία στην κοινωνία», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.







Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επένδυση ύψους 258 εκατ. ευρώ στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Θεσσαλονίκης ως κόμβου logistics, καθώς και στον σχεδιασμό για την αναβάθμιση του Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και την επαναξιοποίηση του Κυβερνείου.



Συνολικά, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων προωθούνται στη Βόρεια Ελλάδα έργα ύψους 273 εκατ. ευρώ, από το Thess INTEC έως την αναβάθμιση νοσοκομείων και δημόσιων υποδομών, με στόχο την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.







Η ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη:



«Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένας θεσμός στον οποίο η Ελλάδα δεν παρουσιάζει μόνο όλα εκείνα τα οποία μέχρι σήμερα έχει πετύχει και έχει κατακτήσει.



Εν πολλοίς, αυτό προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε και χθες στην εκδήλωση στην οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος, οι κατακτήσεις της ελληνικής οικονομίας. Κυρίως όμως, εγώ θα πω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης όπως αυτό αντανακλάται και στην ομιλία που θα κάνει απόψε ο Πρωθυπουργός έρχεται και αφορά το μετά. Αφορά το μέλλον, αφορά όλα εκείνα τα οποία επιθυμούμε να κατακτήσουμε στην πορεία.



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Όμως, αυτό δεν είναι το τέλος της διαδρομής, δεν μπορεί να είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι βάση για το επόμενο βήμα, το οποίο η χώρα μας πρέπει να κατακτήσει, το οποίο λίγο πολύ έχει να κάνει και με τη δικιά σας αποστολή, την αποστολή του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Να μετατρέψουν αυτή την αξιοπιστία σε επενδύσεις, τις επενδύσεις σε παραγωγικότητα, την παραγωγικότητα σε καλύτερα εισοδήματα και την ανάπτυξη σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη. Να μπορέσει να διαχυθεί πραγματικά σε κάθε οικογένεια, σε κάθε γωνιά της χώρας.



Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το στοίχημα της επόμενης περιόδου. Μία οικονομία, η οποία δεν θα μετρά την επιτυχία της μόνο με τους δημοσιονομικούς και τους ευρύτερους οικονομικούς δείκτες. Κυρίως, θα τη μετρά με την ικανότητά της να μετατρέπει αυτή την επιτυχία σε περισσότερες ευκαιρίες, σε καλύτερες δουλειές και εντέλει σε υψηλότερα εισοδήματα.



Μία ανάπτυξη που θα φτάνει σε περισσότερους ανθρώπους και σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Και εδώ νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη αυτή η αλλαγή, αυτή η διαδικασία γίνεται ολοένα και πιο ορατή. Ήμασταν πριν με τον Πρωθυπουργό και συζητούσαμε για την ανάπλαση της ΔΕΘ.



Στα μεγάλα έργα που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην αξία που δημιουργεί για τους πολίτες το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης , μιλώντας στο Hellenic Growth Agora, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ «Η δημόσια περιουσία δεν είναι απλώς περιουσία του Δημοσίου. Είναι περιουσία των πολιτών και πρέπει να προσελκύει επενδύσεις, να βελτιώνει τις υποδομές, να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να αυξάνει την παραγωγικότητα και να επιστρέφει αξία στην κοινωνία», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που εκσυγχρονίζουν τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάπλαση της ΔΕΘ, τη μεγαλύτερη αστική παρέμβαση στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία προβλέπει Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων.Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επένδυση ύψους 258 εκατ. ευρώ στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Θεσσαλονίκης ως κόμβου logistics, καθώς και στον σχεδιασμό για την αναβάθμιση του Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και την επαναξιοποίηση του Κυβερνείου.Συνολικά, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων προωθούνται στη Βόρεια Ελλάδα έργα ύψους 273 εκατ. ευρώ, από το Thess INTEC έως την αναβάθμιση νοσοκομείων και δημόσιων υποδομών, με στόχο την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, παρουσίασε τον ευρύτερο χάρτη των έργων και επενδύσεων που δρομολογεί το Ταμείο σε όλη την επικράτεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάπλαση της ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντάς την «το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα».«Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένας θεσμός στον οποίο η Ελλάδα δεν παρουσιάζει μόνο όλα εκείνα τα οποία μέχρι σήμερα έχει πετύχει και έχει κατακτήσει.Εν πολλοίς, αυτό προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε και χθες στην εκδήλωση στην οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος, οι κατακτήσεις της ελληνικής οικονομίας. Κυρίως όμως, εγώ θα πω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης όπως αυτό αντανακλάται και στην ομιλία που θα κάνει απόψε ο Πρωθυπουργός έρχεται και αφορά το μετά. Αφορά το μέλλον, αφορά όλα εκείνα τα οποία επιθυμούμε να κατακτήσουμε στην πορεία.Να δούμε πώς εξερευνούμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας. Και το φετινό μήνυμα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου «Αξία για το Μέλλον» είναι κατά τη γνώμη μου, περιγράφει κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο πρέπει, οφείλουμε να κάνουμε σήμερα ως χώρα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα κατέκτησε πολλά, τα κωδικοποιήσαμε χθες, κατέστησε την αξιοπιστία της, πέτυχε δημοσιονομική σταθερότητα, ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, επέστρεψε στον ευρωπαϊκό πυρήνα των εθνικών οικονομιών και των οικονομικών αποφάσεων.Όμως, αυτό δεν είναι το τέλος της διαδρομής, δεν μπορεί να είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι βάση για το επόμενο βήμα, το οποίο η χώρα μας πρέπει να κατακτήσει, το οποίο λίγο πολύ έχει να κάνει και με τη δικιά σας αποστολή, την αποστολή του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Να μετατρέψουν αυτή την αξιοπιστία σε επενδύσεις, τις επενδύσεις σε παραγωγικότητα, την παραγωγικότητα σε καλύτερα εισοδήματα και την ανάπτυξη σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη. Να μπορέσει να διαχυθεί πραγματικά σε κάθε οικογένεια, σε κάθε γωνιά της χώρας.Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το στοίχημα της επόμενης περιόδου. Μία οικονομία, η οποία δεν θα μετρά την επιτυχία της μόνο με τους δημοσιονομικούς και τους ευρύτερους οικονομικούς δείκτες. Κυρίως, θα τη μετρά με την ικανότητά της να μετατρέπει αυτή την επιτυχία σε περισσότερες ευκαιρίες, σε καλύτερες δουλειές και εντέλει σε υψηλότερα εισοδήματα.Μία ανάπτυξη που θα φτάνει σε περισσότερους ανθρώπους και σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Και εδώ νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη αυτή η αλλαγή, αυτή η διαδικασία γίνεται ολοένα και πιο ορατή. Ήμασταν πριν με τον Πρωθυπουργό και συζητούσαμε για την ανάπλαση της ΔΕΘ.

Είναι το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, με εθνική χρηματοδότηση και με το διαγωνισμό ήδη στον αέρα. Στην καρδιά της πόλης δημιουργείται ένα μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων, δύο νέα σύγχρονα εκθεσιακά κτήρια, αναβαθμίζεται το «Ιωάννης Βελλίδης», δημιουργούνται περισσότεροι από 1000 υπόγειοι χώροι στάθμευσης. Δεν αναβαθμίζουμε απλά έναν εκθεσιακό χώρο. Αλλάζουμε ένα ολόκληρο κομμάτι της πόλης, το αποδίδουμε στους κατοίκους της. Η Θεσσαλονίκη έχει να δει, από την εποχή της Νέας Παραλίας, μια παρέμβαση τέτοιας κλίμακας στο δημόσιο χώρο της. Και δεν είναι το μόνο έργο.



Στο πρώην στρατόπεδο «Γκόνου» προχωρά μία επένδυση 258 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα μεγάλο εμπορευματικό κέντρο που μπορεί να ενισχύσει αποφασιστικά τη θέση της Θεσσαλονίκης ως κόμβου logistics για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Όχι μόνο για την χώρα μας, όχι μόνο για την περιοχή.



Σε μία εποχή όπου οι εμπορικοί δρόμοι και οι εφοδιαστικές αλυσίδες επανασχεδιάζονται, η γεωγραφική θέση της Βόρειας Ελλάδας, η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης είναι ένα πραγματικά μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα και ο στόχος μας είναι να το μετατρέψουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα για το οποίο μιλάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε απτό οικονομικό αποτέλεσμα. Ο επιβατικός σιδηροδρομικός σταθμός σχεδιάζεται για να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο πολύ-λειτουργικό κόμβο, ο οποίος θα συνδέει τις μεταφορές με εμπορικές δραστηριότητες, υπηρεσίες και αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στα τέλη του 2026 με ένα μεικτό μοντέλο παραχώρησης ΣΔΙΤ.



Την ίδια στιγμή το κυβερνείο, το γνωστό «Παλατάκι», αποκτά ξανά ζωή. Επιστρέφει και αυτό στην πόλη ως χώρος πολιτισμού, συνεδρίων, εκδηλώσεων. Και η εικόνα, εγώ θα πω, δεν σταματά στη Θεσσαλονίκη.



Μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων προχωρούν στην Βόρεια Ελλάδα έργα 273 εκατομμυρίων ευρώ από το ‘’ThessINTEC’’ μέχρι την αναβάθμιση νοσοκομείων, δημοσίων κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, συνοριακών σταθμών. Τώρα, ανέφερα μια σειρά από αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί έχουν προφανώς σημασία.



Μεγαλύτερη σημασία δεν έχουν όμως στη ζωή οι αριθμοί, έχουν αυτό που οι αριθμοί αποτυπώνουν. Είναι ο χάρτης ανάπτυξης της Ελλάδας και αυτός ο χάρτης, κυρίες και κύριοι, αλλάζει καθημερινά.



Για πολλά χρόνια συζητούσαμε εδώ για την ανάγκη όχι απλώς να βελτιώσουμε την αναπτυξιακή επίδοση της χώρας μας. Συζητούσαμε για την ανάγκη να μειώσουμε τις περιφερειακές ανισότητες. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες έξω από την Αττική.



Σήμερα έχουμε περισσότερα εργαλεία από ποτέ για να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε και να το κάνουμε στην πράξη. Έχουμε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Έχουμε ιδιωτικά κεφάλαια, ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις και καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.



Οι πόροι από μόνοι τους είναι ξεκάθαρο ότι δεν αρκούν. Χρειάζονται θεσμοί, οι οποίοι να μπορούν να σχεδιάζουν, να κινητοποιούν κεφάλαια και κυρίως να εκτελούν. Να παίρνουν δηλαδή ένα ακίνητο το οποίο παραμένει αναξιοποίητο και να του δίνουν νέα ζωή, να του δίνουν πνοή.



Να παίρνουν ένα σχέδιο και να το μετατρέπουν σε επένδυση. Να παίρνουν μια επένδυση και να τη μετατρέπουν σε δουλειές, σε εισόδημα, σε ανάπτυξη. Αυτός είναι ο ρόλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και αυτό σημαίνει και στην πράξη αξία για το μέλλον. Η δημόσια περιουσία δεν είναι απλώς περιουσία του δημοσίου. Είναι περιουσία των πολιτών και πρέπει να δουλεύει για τους πολίτες.



Να προσελκύει επενδύσεις, να βελτιώνει υποδομές, να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να αυξάνει την παραγωγικότητα και να γυρνά αξία στην κοινωνία. Αυτό είναι για εμάς κυρίες και κύριοι ανάπτυξη, όχι απλώς περισσότεροι πόροι, όχι απλώς ένας καλύτερος δείκτης, περισσότερες δυνατότητες για τους ανθρώπους και μεγαλύτερες και καλύτερες προοπτικές για κάθε, μα κάθε περιοχή της Ελλάδας. Γιατί το μέλλον δεν είναι κάτι το οποίο απλώς περιμένουμε, είναι κάτι στο οποίο επενδύουμε και επενδύουμε σήμερα.



Αυτό ακριβώς είναι που θα κάνουμε. Αξία για τη Θεσσαλονίκη, αξία για την Ελλάδα, αξία για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».