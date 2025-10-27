Νέα Υόρκη: Βράβευση του Νίκου Τσάκου από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Στο όνομα της αείμνηστης Μαρίας Π. Τσάκου, που πρόωρα έφυγε από τη ζωή πριν 15 χρόνια τέτοια εποχή και στη μνήμη της η οικογένεια στηρίζει τον Άγιο Γεώργιο στην 54η λεωφόρο όπου λειτούργησε για πρώτη φορά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πριν από λίγες ημέρες καθώς και τον Άγιο Νικόλαο στο Ground Zero