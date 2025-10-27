Νέα Υόρκη: Βράβευση του Νίκου Τσάκου από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής
Στο όνομα της αείμνηστης Μαρίας Π. Τσάκου, που πρόωρα έφυγε από τη ζωή πριν 15 χρόνια τέτοια εποχή και στη μνήμη της η οικογένεια στηρίζει τον Άγιο Γεώργιο στην 54η λεωφόρο όπου λειτούργησε για πρώτη φορά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πριν από λίγες ημέρες καθώς και τον Άγιο Νικόλαο στο Ground Zero
Η φετινή λαμπερή διοργάνωση του ιστορικού «Χορού των Χρυσανθέμων» (“The Chrysanthemum Ball”) στη Νέα Υόρκη είχε έντονο ελληνικό χρώμα και συγκίνηση.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η βράβευση του Δρ. Νίκου Τσάκου, ενός από τους πλέον επιτυχημένους Έλληνες πλοιοκτήτες και ενεργό μέλος της ομογένειας, για την πολύπλευρη προσφορά του στην Εκκλησία, την Παιδεία και τον Ελληνισμό της Διασποράς. Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση Ελλήνων ομογενών τρίτης και τέταρτης γενιάς.
Η εκδήλωση, που αποτελεί έναν από τους πιο παλιούς και ιστορικούς θεσμούς της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, διοργανώθηκε από τη Philoptochos Society του Καθεδρικού Ναού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
Ο «Χορός των Χρυσανθέμων» καθιερώθηκε δεκαετίες πριν, επί εποχής του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, με στόχο τη γνωριμία και τη συνεργασία των επιφανών Ελλήνων αποδήμων, αλλά και τη συγκέντρωση πόρων για φιλανθρωπικά έργα της Εκκλησίας.
