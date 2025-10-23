Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ Σεπτεμβρίου 2025
Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ Σεπτεμβρίου 2025
Δείτε πώς θα εκτυπώσετε και θα πληρώσετε τις εισφορές
Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Σεπτεμβρίου 2025 για όλους τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν πλέον να προχωρήσουν σε εκτύπωση και πληρωμή των εισφορών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ.
-Κύρια ασφάλιση
-Επικουρική ασφάλιση
-Εφάπαξ παροχή
Η ενοποίηση αυτή διευκολύνει τους ασφαλισμένους, προσφέροντας πλήρη εικόνα των μηνιαίων εισφορών σε ένα μόνο έγγραφο.
Όσοι χρησιμοποιούν πάγια εντολή πληρωμής μέσω τράπεζας, πρέπει να ενημερώσουν τα στοιχεία τους και να καταχωρήσουν τον νέο RF κωδικό για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πληρωμή.
-Είσοδος στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.
-Επιλογή της ενότητας “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ειδοποιητήρια Εισφορών Μη Μισθωτών”.
