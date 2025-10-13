Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο Αθηνών - Υψοφοβία λίγο πριν πιάσει τις φετινές κορυφές

Κλείσιμο

Έρμαιο στις ορέξεις των πωλητών αφέθηκε τελικά το, διορθώνοντας μετά το 4ήμερο θετικό σερί και τις τρεις συνεχόμενες εβδομαδιαίες ανόδους, που είχαν οδηγήσει τονκοντά στο υψηλό έτους των 2.126 μονάδων. Αρχικά αγοραστές είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά η εικόνα άλλαξε άρδην μετά τις 13:30 με τον ΓΔ να χάνει ολοένα και περισσότερο έδαφος, κλείνοντας κάτω από τις 2.100 μονάδες και στα χαμηλά ημέρας.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (13/10), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 22,97 μονάδες ή -1,09% και έκλεισε στις 2.087,17 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.085,15 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.119,24 μονάδες. Τα κέρδη εντός του Οκτωβρίου αγγίζουν το +2,6% και η φετινή απόδοση του δείκτη διαμορφώνεται σε +42,02%. Οι τράπεζες ηγήθηκαν των σημερινών απωλειών, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει πάνω από -1,3% και να διορθώνει από τα υψηλά 10ετίας.Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ξεχώριζαν ο ΟΠΑΠ και η Eurobank, αγγίζοντας νέα πολυετή ρεκόρ στον απόηχο των συμφωνιών που ανακοίνωσαν πριν την έναρξη των συναλλαγών. Ωστόσο, η επικράτηση των πωλητών στο ταμπλό επηρέασε αμφότερες τις μετοχές, οι οποίες έχασαν τα ενδοσυνεδριακά τους κέρδη. Ο ΟΠΑΠ είχε ξεπεράσει το υψηλό έτους των 20,66 ευρώ μετά το deal «μαμούθ» με την Allwyn, με τα αμέσως επόμενα υψηλότερα επίπεδα να εντοπίζονται 16 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στον Ιούνιο του 2009. Ισχυρή άνοδο κατέγραφε και η Eurobank στον απόηχο της συμφωνίας με την Fairfax για την Eurolife, διαπραγματευόμενη προσωρινά σε υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015).Κόντρα στο ρεύμα κινήθηκε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά και επέστρεψε πάνω από τα 23 ευρώ, «φλερτάροντας» με νέο υψηλό 25ετίας (Ιανουάριος 2000). Ισχυρή πτώση σημείωσαν -μεταξύ άλλων- η Metlen, η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική, η Alpha Bank, η ΔΕΗ, η HELLENiQ ENERGY, η Profile και η Intralot. Μεγάλο πακέτο πέρασε στην Jumbo λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Η προσυμφωνημένη πράξη αφορούσε σε 609.370 τεμάχια (0,45% του μετοχικού κεφαλαίου) συνολικής αξίας 17,2 εκατ. ευρώ, με την τιμή του πακέτου να ανέρχεται στα 28,24 ευρώ ανά μετοχή.Σε διεθνές επίπεδο, οι αναταράξεις στη Wall Street λόγω των νέων εξελίξεων στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας ταρακούνησαν προσωρινά και τις υπόλοιπες αγορές, ενώ η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα συνεχίζουν να λειτουργούν «πυροσβεστικά» όσον αφορά τη διάθεση των επενδυτών.«Πυρετός» από deals στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή, με τη συνένωση ΟΠΑΠ-Allwyn να ξεχωρίζει, καθώς δημιουργείται μία νέα εταιρεία αξίας 16 δισ. ευρώ, καθιστώντας την ως την πολυτιμότερη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία θα μετονομαστεί σε «Allwyn» και θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο φορέα τυχερών παιγνίων παγκοσμίως. Σύμφωνα με τους όρους του deal, ο ΟΠΑΠ θα αλλάξει εμπορική ταυτότητα από το α’ τρίμηνο του 2026.Παράλληλα, η Eurobank υπέγραψε σχέδιο συμφωνίας με την Fairfax για την απόκτηση της Eurolife FFH έναντι 813 εκατ. ευρώ. Βάσει της συμφωνίας η Eurobank θα αποκτήσει το 80% της δραστηριότητας ζωής της Eurolife. Η Fairfax αποκτά επίσης το 45% της Eurobank Limited στην Κύπρο έναντι 59 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι η OHA αύξησε τη συμμετοχή της στο 25% με επένδυση ύψους 41 εκατ. ευρώ.Τα βλέμματα και στην εν εξελίξει δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, με τον Στεφάν Μπουζνά να δηλώνει σε αποκλειστική του συνέντευξη στο «business stories» ότι «αυτή είναι η ευκαιρία της Ελλάδας να προβάλει τις εταιρείες της στην παγκόσμια σκηνή». Μεταξύ άλλων, ο CEO της Euronext σημείωσε ότι «μέσω αυτής της συναλλαγής θα δοθεί η ευκαιρία στους μετόχους του ATHEX να γίνουν μέτοχοι της Euronext», η οποία αναλαμβάνει τη δέσμευση να καταστήσει την Ελλάδα κεντρικό σημείο των ενοποιημένων κεφαλαιαγορών της Ευρώπης.Η προσοχή στρέφεται στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s την ερχόμενη Παρασκευή 17 Οκτωβρίου. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό outlook (προοπτικές). Ακολουθούν οι ετυμηγορίες από την Scope Ratings («BBB» με σταθερό outlook) στις 7 Νοεμβρίου και την Fitch («BBB-» με θετικό outlook) στις 14 Νοεμβρίου, κλείνοντας τον κύκλο τον αξιολογήσεων για το 2025.Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές Όνυξ Τουριστική μεταφέρθηκαν σήμερα από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60%. Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου η Alpha Trust Ανδρομέδα θα προχωρήσει στην αποκοπή μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με την πληρωμή να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.Η αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας έφερε δραματικό sell off στη Wall Street, διορθώνοντας απότομα μετά τα πολλαπλά ρεκόρ. Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής ήταν η χειρότερη από τον Απρίλιο. Με νέο πεδίο αντιπαράθεσης τις σπάνιες γαίες, ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε πρόσθετους δασμούς 100% στην Κίνα με έναρξη εφαρμογής την 1η Νοεμβρίου. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε τους τόνους το περασμένο Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα οι βασικοί δείκτες να ανακάμπτουν δυναμικά σήμερα. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +1%, ο S&P 500 κερδίζει +1,4% και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά +2%.Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς αντιδρούν θετικά στα σημάδια αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει κέρδη +0,27% στις 565,66 μονάδες και οι βασικοί δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +0,1% και +0,4%.