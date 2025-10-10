Τα δύο τρίτα των Ελλήνων νοικιάζουν σπίτια έως 75 τ.μ. – Συνεχίζουν να καλπάζουν οι τιμές
Ανω της 20ετίας τα διαμερίσματα για το 85% των ενοικιαστών σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Τα στοιχεία από την πανελλαδική έρευνα για τις μισθώσεις κατοικιών της REMAX Eλλας που «κουμπώνουν» με τα ευρήματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
Παλιότερα σπίτια 20ετίας και επίσης μικρότερης επιφάνειας νοικιάζουν κατά κύριο λόγο οι Έλληνες προκειμένου να περιορίζουν το κόστος του ενοικίου και της θέρμανσης με την κατάσταση ειδικά στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να είναι ακόμη πιο πιεστική σε σύγκριση με την ελληνική Περιφέρεια ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την παλαιότητα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πανελλαδικά η πλειοψηφία των 2/3 ή αλλιώς ποσοστό που αγγίζει το 67% προτιμά διαμερίσματα έως 75 τετραγωνικά μέτρα, με αυτά έως 50 τ.μ. να έχουν τα πρωτεία, ενώ 3 στους 4 στρέφεται σε σπίτια ηλικίας άνω των 20 ετών ή και περισσότερο ακόμη. Αυτό συμβαίνει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπου ποσοστό σχεδόν 85% στρέφεται σε σπίτια 20ετίας και πλέον, και μόλις ένα 4% σε καινούρια σπίτια έως 5 έτων, την ίδια στιγμή που στην ελληνική Περιφέρεια το μερίδιο των ενοικιάσεων για σπίτια άνω των 20 ετών είναι στο 67%.
Το ζήτημα των τιμών των ενοικίων παραμένει και με την επίσημη βούλα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το μεγάλο «αγκάθι» για τα ελληνικά νοικοκυριά πολύ περισσότερο αν ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες για τον πληθωρισμό ο οποίος επιβράδυνε μεν στο 1,9% σε ετήσια βάση το Σεπτέμβριο με τα ενοίκια των κατοικιών όμως να… καλπάζουν με ένα +9,9% σε σύγκριση με πέρυσι.
Ακριβώς το γεγονός της συνεχιζόμενης ανόδου των ενοικίων εξηγεί και τις προτιμήσεις των ενοικιαστών, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην τελευταία έρευνα του γνωστού δικτύου παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών REMAX Ελλάς για τις προτιμήσεις και τις τάσεις στα ενοίκια των κατοικιών φέτος. Η ανάλυση είναι βασισμένη σε στοιχεία από τις εκμισθώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του κτηματομεσιτικού δικτύου ανά την Ελλάδα που αιρθμεί 88 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων.
