Τα δύο τρίτα των Ελλήνων νοικιάζουν σπίτια έως 75 τ.μ. – Συνεχίζουν να καλπάζουν οι τιμές

Ανω της 20ετίας τα διαμερίσματα για το 85% των ενοικιαστών σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Τα στοιχεία από την πανελλαδική έρευνα για τις μισθώσεις κατοικιών της REMAX Eλλας που «κουμπώνουν» με τα ευρήματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής