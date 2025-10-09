Έρευνα RE/MAX: Τι ακίνητα επιλέγουν οι ενοικιαστές

Ένας στους δύο νοίκιασε διαμέρισμα έως 50 τ.μ ενώ τρεις στους δέκα μίσθωσαν κατοικίες από 75 έως 100 τμ - Το 74,1% των ακινήτων που ενοικιάστηκαν είναι ηλικίας άνω των 20 ετών