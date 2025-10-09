Έρευνα RE/MAX: Τι ακίνητα επιλέγουν οι ενοικιαστές
Έρευνα RE/MAX: Τι ακίνητα επιλέγουν οι ενοικιαστές
Ένας στους δύο νοίκιασε διαμέρισμα έως 50 τ.μ ενώ τρεις στους δέκα μίσθωσαν κατοικίες από 75 έως 100 τμ - Το 74,1% των ακινήτων που ενοικιάστηκαν είναι ηλικίας άνω των 20 ετών
Ένας στους δύο ενδιαφερομένους νοίκιασε διαμέρισμα εμβαδού έως 50 τετραγωνικών μέτρων, ενώ τρεις στους δέκα μίσθωσαν κατοικίες από 75 έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, το 74,1% των ακινήτων που ενοικιάστηκαν είναι ηλικίας άνω των 20 ετών, το 19,5% αφορά κατοικίες από 6 έως 20 ετών και μόλις το 6,4% ανήκει στην κατηγορία των νεόδμητων, έως 5 ετών. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την πανελλαδική έρευνα της RE/MAX Ελλάς σχετικά με τις μισθώσεις ακινήτων για το 2025, η οποία αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, ότι οι ενοικιαστές εξακολουθούν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανακαίνιση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, πέρα φυσικά από την τοποθεσία. Αντίθετα, το ενδιαφέρον για τεχνολογίες «smart home» παραμένει περιορισμένο.
Η ετήσια ανάλυση της RE/MAX Ελλάς, βασισμένη σε στοιχεία από τις εκμισθώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του μεγαλύτερου κτηματομεσιτικού δικτύου της χώρας —με 88 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων— αποτυπώνει ξεκάθαρα τις τάσεις στις μισθώσεις κατοικιών. Η έρευνα παρουσιάζει το είδος και την παλαιότητα των ακινήτων που νοικιάστηκαν, τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι ενοικιαστές, καθώς και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ Αττικής, Θεσσαλονίκης και υπόλοιπης Ελλάδας.
Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 44,7% των μισθώσεων αφορά κατοικίες έως 50 τ.μ., το 21,9% ακίνητα από 51 έως 75 τ.μ. και το 30,1% κατοικίες από 76 έως 150 τ.μ.. Μόλις το 3,3% των μισθώσεων αφορούσε κατοικίες άνω των 151 τ.μ.
Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές, σε πανελλαδικό επίπεδο, αναζητούν κατοικίες φωτεινές και διαμπερείς, να είναι κοντά σε στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα), να διαθέτουν θέσεις στάθμευσης, αλλά και να διευκολύνεται η φιλοξενία των κατοικιδίων τους. Για παροχές τεχνολογίας, οι περισσότεροι ενοικιαστές εμφανίζονται αδιάφοροι για τους λεγόμενους «έξυπνους» αυτοματισμούς, παρότι αυξάνεται η ζήτηση για ανακαινισμένα ακίνητα. Επίσης, η θέρμανση με φυσικό αέριο είναι κυρίαρχη σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ στην Περιφέρεια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό το πετρέλαιο, αλλά και τα κλιματιστικά.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της
Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό
Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα
Η ετήσια ανάλυση της RE/MAX Ελλάς, βασισμένη σε στοιχεία από τις εκμισθώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του μεγαλύτερου κτηματομεσιτικού δικτύου της χώρας —με 88 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων— αποτυπώνει ξεκάθαρα τις τάσεις στις μισθώσεις κατοικιών. Η έρευνα παρουσιάζει το είδος και την παλαιότητα των ακινήτων που νοικιάστηκαν, τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι ενοικιαστές, καθώς και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ Αττικής, Θεσσαλονίκης και υπόλοιπης Ελλάδας.
Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 44,7% των μισθώσεων αφορά κατοικίες έως 50 τ.μ., το 21,9% ακίνητα από 51 έως 75 τ.μ. και το 30,1% κατοικίες από 76 έως 150 τ.μ.. Μόλις το 3,3% των μισθώσεων αφορούσε κατοικίες άνω των 151 τ.μ.
Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές, σε πανελλαδικό επίπεδο, αναζητούν κατοικίες φωτεινές και διαμπερείς, να είναι κοντά σε στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα), να διαθέτουν θέσεις στάθμευσης, αλλά και να διευκολύνεται η φιλοξενία των κατοικιδίων τους. Για παροχές τεχνολογίας, οι περισσότεροι ενοικιαστές εμφανίζονται αδιάφοροι για τους λεγόμενους «έξυπνους» αυτοματισμούς, παρότι αυξάνεται η ζήτηση για ανακαινισμένα ακίνητα. Επίσης, η θέρμανση με φυσικό αέριο είναι κυρίαρχη σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ στην Περιφέρεια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό το πετρέλαιο, αλλά και τα κλιματιστικά.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της
Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό
Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα