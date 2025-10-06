Ιστορικό ράλι για τον χρυσό: Αγγίζει τα 4.000 δολάρια εν μέσω shutdown στις ΗΠΑ
Ιστορικό ράλι για τον χρυσό: Αγγίζει τα 4.000 δολάρια εν μέσω shutdown στις ΗΠΑ
Tο shutdown στις ΗΠΑ, η αβεβαιότητα και οι μειώσεις επιτοκίων τροφοδοτούν τη ζήτηση και τις επενδυτικές ροές
Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, πλησιάζοντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η παράταση του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ θολώνει ακόμη περισσότερο τις προοπτικές της οικονομίας και καθυστερεί κρίσιμα στατιστικά στοιχεία.
Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύθηκε έως και 1,2% στα 3.932,02 δολάρια, ενώ οι επενδυτές στηρίζονται πλέον σε ιδιωτικές εκτιμήσεις, καθώς η έλλειψη επίσημων δεδομένων δυσχεραίνει τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed. Οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν μείωση επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες στο τέλος του μήνα, κάτι που ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση για χρυσό, καθώς δεν αποφέρει τόκο.
Ιδιώτες επενδυτές συνεχίζουν να εισρέουν σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια συνδεδεμένα με χρυσό (ETFs), με τις συνολικές τοποθετήσεις να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τριών ετών. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύθηκε έως και 1,2% στα 3.932,02 δολάρια, ενώ οι επενδυτές στηρίζονται πλέον σε ιδιωτικές εκτιμήσεις, καθώς η έλλειψη επίσημων δεδομένων δυσχεραίνει τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed. Οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν μείωση επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες στο τέλος του μήνα, κάτι που ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση για χρυσό, καθώς δεν αποφέρει τόκο.
Επενδυτές και κεντρικές τράπεζες «τρέφουν» την άνοδοΗ τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί σχεδόν 50% από την αρχή του έτους, αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που προκαλούν οι οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις τις οποίες έχει προκαλέσει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, οι μειώσεις επιτοκίων από τη Fed και οι αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο της απεξάρτησης από το δολάριο έχουν λειτουργήσει ως καταλύτες.
Ιδιώτες επενδυτές συνεχίζουν να εισρέουν σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια συνδεδεμένα με χρυσό (ETFs), με τις συνολικές τοποθετήσεις να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τριών ετών. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα