Ιστορικό ράλι για τον χρυσό: Αγγίζει τα 4.000 δολάρια εν μέσω shutdown στις ΗΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρυσός Κυβερνητικό «shutdown» στις ΗΠΑ FED

Tο shutdown στις ΗΠΑ, η αβεβαιότητα και οι μειώσεις επιτοκίων τροφοδοτούν τη ζήτηση και τις επενδυτικές ροές

Κατερίνα Αλεξίου
Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, πλησιάζοντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η παράταση του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ θολώνει ακόμη περισσότερο τις προοπτικές της οικονομίας και καθυστερεί κρίσιμα στατιστικά στοιχεία.

Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύθηκε έως και 1,2% στα 3.932,02 δολάρια, ενώ οι επενδυτές στηρίζονται πλέον σε ιδιωτικές εκτιμήσεις, καθώς η έλλειψη επίσημων δεδομένων δυσχεραίνει τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed. Οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν μείωση επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες στο τέλος του μήνα, κάτι που ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση για χρυσό, καθώς δεν αποφέρει τόκο.

Επενδυτές και κεντρικές τράπεζες «τρέφουν» την άνοδο

Η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί σχεδόν 50% από την αρχή του έτους, αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που προκαλούν οι οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις τις οποίες έχει προκαλέσει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, οι μειώσεις επιτοκίων από τη Fed και οι αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο της απεξάρτησης από το δολάριο έχουν λειτουργήσει ως καταλύτες.

Ιδιώτες επενδυτές συνεχίζουν να εισρέουν σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια συνδεδεμένα με χρυσό (ETFs), με τις συνολικές τοποθετήσεις να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τριών ετών. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

