Στα προ κρίσης επίπεδα επιστρέφουν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας – Θετικός ο ρόλος των ΑΠΕ

Οι τιμές αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις, ανάλογα με την ώρα της ημέρας και την εποχή – Η Ελλάδα είναι σταθερά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των τιμών λιανικής