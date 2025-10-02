Ιδιωτικό χρέος: Τι συζήτησαν οι αρμόδιοι φορείς για τα κόκκινα δάνεια και τις ανακτήσεις
Ιδιωτικό χρέος: Τι συζήτησαν οι αρμόδιοι φορείς για τα κόκκινα δάνεια και τις ανακτήσεις
Οι servicers ζητούν επίσπευση δικαστικών διαδικασιών για το ιδιωτικό χρέος, καθώς καθυστερήσεις πλήττουν τις ανακτήσεις του «Ηρακλή» - Σημαντικά ζητήματα αποτελούν οι πλειστηριασμοί, οι διαταγές πληρωμής και η εκκρεμότητα υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη
Εξαιρετικά σημαντικό για τις ανακτήσεις θεωρούν οι servicers την επίσπευση των υποθέσεων που αφορούν το ιδιωτικό χρέος και καταλήγουν στις αίθουσες δικαστηρίων.
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε εκ νέου χθες για το θέμα αυτό με εκπροσώπους των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων. Άλλωστε ο ορισμός ομάδας εργασίας ήταν ένα από τα σημαντικά ζητούμενα για να τρέξουν οι διαδικασίες.
Οι ΕΔΑΔΠ διαχειρίζονται σήμερα συνολικά στο Πρόγραμμα Ηρακλής δάνεια συνολικής νομικής απαιτήσεως της τάξεως των 104 δισ. ευρώ και εποπτικού υπολοίπου 44,5 δισ. ευρώ.
Σημαντικό στοιχείο είναι ότι στις εν λόγω τιτλοποιήσεις «εμπλέκονται» σήμερα περίπου 483 χιλιάδες οφειλέτες καθιστώντας και γι’ αυτό το λόγο την επιτυχία του Προγράμματος Ηρακλή σημαντική για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη Διαχείριση του Προγράμματος Ηρακλή καταδεικνύει ότι η εκτέλεση του Προγράμματος κινείται εντός στόχων σε σχέση με τις ανακτήσεις από Μεγάλες Επιχειρήσεις και τις συναινετικές ανακτήσεις σε επίπεδο χαρτοφυλακίων λιανικής, αλλά με σημαντική υστέρηση όσον αφορά τις ανακτήσεις από ρευστοποιήσεις δηλαδή από πλειστηριασμούς που αποτελεί και το επίμαχο θέμα.
Ετσι στις τιτλοποιήσεις του Προγράμματος Ηρακλής υπάρχουν ρυθμισμένα δάνεια περίπου 8 δισ. με καθυστερήσεις κάτω των 90 ημερών τα οποία αφορούν σε περίπου 117,7 χιλιάδες οφειλέτες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε εκ νέου χθες για το θέμα αυτό με εκπροσώπους των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων. Άλλωστε ο ορισμός ομάδας εργασίας ήταν ένα από τα σημαντικά ζητούμενα για να τρέξουν οι διαδικασίες.
Τι συζήτησαν οι αρμόδιοι εκπρόσωποιΖητούμενο αποτελεί να τρέξουν δικαστικά οι διαδικασίες που καθυστερούν υπερβολικά τις ανακτήσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για τις εγγυήσεις του Ηρακλή.
Οι ΕΔΑΔΠ διαχειρίζονται σήμερα συνολικά στο Πρόγραμμα Ηρακλής δάνεια συνολικής νομικής απαιτήσεως της τάξεως των 104 δισ. ευρώ και εποπτικού υπολοίπου 44,5 δισ. ευρώ.
Σημαντικό στοιχείο είναι ότι στις εν λόγω τιτλοποιήσεις «εμπλέκονται» σήμερα περίπου 483 χιλιάδες οφειλέτες καθιστώντας και γι’ αυτό το λόγο την επιτυχία του Προγράμματος Ηρακλή σημαντική για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη Διαχείριση του Προγράμματος Ηρακλή καταδεικνύει ότι η εκτέλεση του Προγράμματος κινείται εντός στόχων σε σχέση με τις ανακτήσεις από Μεγάλες Επιχειρήσεις και τις συναινετικές ανακτήσεις σε επίπεδο χαρτοφυλακίων λιανικής, αλλά με σημαντική υστέρηση όσον αφορά τις ανακτήσεις από ρευστοποιήσεις δηλαδή από πλειστηριασμούς που αποτελεί και το επίμαχο θέμα.
Ετσι στις τιτλοποιήσεις του Προγράμματος Ηρακλής υπάρχουν ρυθμισμένα δάνεια περίπου 8 δισ. με καθυστερήσεις κάτω των 90 ημερών τα οποία αφορούν σε περίπου 117,7 χιλιάδες οφειλέτες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα