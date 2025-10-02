Ιδιωτικό χρέος: Τι συζήτησαν οι αρμόδιοι φορείς για τα κόκκινα δάνεια και τις ανακτήσεις

Οι servicers ζητούν επίσπευση δικαστικών διαδικασιών για το ιδιωτικό χρέος, καθώς καθυστερήσεις πλήττουν τις ανακτήσεις του «Ηρακλή» - Σημαντικά ζητήματα αποτελούν οι πλειστηριασμοί, οι διαταγές πληρωμής και η εκκρεμότητα υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη