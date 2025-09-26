«Κλήρωσε» η φορολοταρία της ΑΑΔΕ, δείτε αν κερδίσατε 50.000 ευρώ
Στο site της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών
Στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά τον Αύγουστο 2025 αφορά η τελευταία φορολοταρία που «κλήρωσε» η ΑΑΔΕ σήμερα 26/9.
Συγκεκριμένα, στη φορολοταρία της 26ης Σεπτεμβρίου κληρώθηκε ένας τυχερός που κερδίζει 50.000 ευρώ και ακόμα 555 τυχεροί που κερδίζουν από 20.000 ευρώ έως 1.000 έκαστος.
Δείτε τους τυχερούς λαχνούς, πατώντας ΕΔΩ.
Στο site της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών.
Τα ποσά που θα κερδίζουν κάθε μήνα 556 φορολογούμενοι είναι τα εξής:
-1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ
-5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας
-50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας
-500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας
Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.
