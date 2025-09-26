Ασκήσεις ισορροπίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην περιοχή των 2.030 μονάδων ο Γενικός Δείκτης

Στην τελική ευθεία οι ανακοινώσεις των εισηγμένων για τα αποτελέσματα α' εξαμήνου - Ντεμπούτο για την Real Consulting στην Κύρια Αγορά του ΧΑ