Ασκήσεις ισορροπίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην περιοχή των 2.030 μονάδων ο Γενικός Δείκτης
Ασκήσεις ισορροπίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην περιοχή των 2.030 μονάδων ο Γενικός Δείκτης
Στην τελική ευθεία οι ανακοινώσεις των εισηγμένων για τα αποτελέσματα α' εξαμήνου - Ντεμπούτο για την Real Consulting στην Κύρια Αγορά του ΧΑ
Μεταξύ αγοραστών και πωλητών ισορροπεί σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο δυσκολεύεται να ανακάμψει μετά την χθεσινή ισχυρή διόρθωση, παρά το βελτιωμένο κλίμα στις διεθνείς αγορές. Σε στενό εύρος διακύμανσης, στη «ζώνη» των 2.030 μονάδων κινείται στο ξεκίνημα ο Γενικός Δείκτης.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (26/9), ο ΓΔ υποχωρεί οριακά κατά -0,03% και διαπραγματεύεται στις 2.034,67 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.029,05 (χαμηλό ημέρας) και των 2.037,77 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Απότομο «φρένο» στο 5ήμερο ανοδικό σερί έβαλαν χθες οι πωλητές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να οπισθοχωρεί κατά 30 μονάδες στις 2.035 μονάδες, από τις 2.065 προηγουμένως. Αμφίρροπη η «μάχη» για το πρόσημο σε εβδομαδιαία βάση, όπου ο ΓΔ πρέπει να υποχωρήσει περισσότερο από -0,23%, ήτοι να «πέσει» κάτω από τις 2.030,46 μονάδες, για να χάσει την εβδομαδιαία του άνοδο. Μικρά είναι τα κέρδη εντός του Σεπτεμβρίου (+0,7%), «φλερτάροντας» με την ιδέα του 11ου διαδοχικού θετικού μήνα και έχοντας εξασφαλίσει το τρίτο σερί ανοδικό τρίμηνο. Πάνω από +38% καθορίζεται η απόδοση μέσα στο 2025.
Ντεμπούτο στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών κάνει σήμερα η Real Consulting, με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης τα 5,14 ευρώ, δηλαδή την τιμή κλεισίματος της μετοχής στην τελευταία της συνεδρίαση στην Εναλλακτική Αγορά. Σημειώνεται ότι το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60% για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης. Η μεταφορά από την Εναλλακτική στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑ αφορά στο σύνολο των 21,5 εκατ. μετοχών της εισηγμένης.
Παράλληλα, συνεχίζονται… σωρηδόν οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου από τις εισηγμένες, καθώς λήγει η σχετική προθεσμία στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Σήμερα δημοσιεύουν τα οικονομικά τους μεγέθη οι CrediaBank, ΕΥΑΘ, Premia Properties, Trastor ΑΕΕΑΠ, CPLP Shipping Holdings, Βιοκαρπέτ, Revoil, Alpha Real Estate, Interlife, Logismos, Εβροφάρμα, Mermeren Kombinat, Flexopack και Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (26/9), ο ΓΔ υποχωρεί οριακά κατά -0,03% και διαπραγματεύεται στις 2.034,67 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.029,05 (χαμηλό ημέρας) και των 2.037,77 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Απότομο «φρένο» στο 5ήμερο ανοδικό σερί έβαλαν χθες οι πωλητές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να οπισθοχωρεί κατά 30 μονάδες στις 2.035 μονάδες, από τις 2.065 προηγουμένως. Αμφίρροπη η «μάχη» για το πρόσημο σε εβδομαδιαία βάση, όπου ο ΓΔ πρέπει να υποχωρήσει περισσότερο από -0,23%, ήτοι να «πέσει» κάτω από τις 2.030,46 μονάδες, για να χάσει την εβδομαδιαία του άνοδο. Μικρά είναι τα κέρδη εντός του Σεπτεμβρίου (+0,7%), «φλερτάροντας» με την ιδέα του 11ου διαδοχικού θετικού μήνα και έχοντας εξασφαλίσει το τρίτο σερί ανοδικό τρίμηνο. Πάνω από +38% καθορίζεται η απόδοση μέσα στο 2025.
Ντεμπούτο στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών κάνει σήμερα η Real Consulting, με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης τα 5,14 ευρώ, δηλαδή την τιμή κλεισίματος της μετοχής στην τελευταία της συνεδρίαση στην Εναλλακτική Αγορά. Σημειώνεται ότι το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60% για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης. Η μεταφορά από την Εναλλακτική στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑ αφορά στο σύνολο των 21,5 εκατ. μετοχών της εισηγμένης.
Παράλληλα, συνεχίζονται… σωρηδόν οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου από τις εισηγμένες, καθώς λήγει η σχετική προθεσμία στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Σήμερα δημοσιεύουν τα οικονομικά τους μεγέθη οι CrediaBank, ΕΥΑΘ, Premia Properties, Trastor ΑΕΕΑΠ, CPLP Shipping Holdings, Βιοκαρπέτ, Revoil, Alpha Real Estate, Interlife, Logismos, Εβροφάρμα, Mermeren Kombinat, Flexopack και Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα