Wall Street σε πτώση για τρίτη μέρα - Προβληματισμός για τις κινήσεις της Fed
Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στον δείκτη PCE, που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή, με την ελπίδα ότι θα ρίξει... φως στην κατεύθυνση που θα πάρει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα - Μετριοπαθείς απώλειες κρατούν τους δείκτες κοντά στα υψηλά τους
Απωλειών συνέχεια στη Wall Street για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς τα πολλαπλά ρεκόρ ώθησαν τους επενδυτές σε ρευστοποιήσεις προς αποκόμιση κερδών, κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο. Πάντως, και οι τρεις δείκτες έκλεισαν με μετριοπαθή πτώση, παραμένοντας έτσι κοντά στα υψηλά τους.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,38% στις 45.947 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,50% στις 6.604 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,50% φτάνοντας τις 22.384 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,172% και του 2ετούς στο 3,661%.
Τα τελευταία στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ δεν κατάφεραν να αναζωπυρώσουν το ράλι καθώς οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), αύριο Παρασκευή, που ενδέχεται να καθορίσει την κατεύθυνση της Federal Reserve.
Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε το β’ τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό σχεδόν δύο ετών, οι αιτήσεις για νέα επιδόματα ανεργίας έπεσαν σε χαμηλό από τα μέσα Ιουλίου, ενώ οι παραγγελίες διαρκών αγαθών ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Ωστόσο, τα ισχυρά δεδομένα δεν φρέναραν τις ρευστοποιήσεις.
Το λίαν επιφυλακτικό σήμα του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, συνεχίζει να βαραίνει το κλίμα. Ο Πάουλ απέφυγε να δεσμευτεί σε συνέχιση της νομισματικής χαλάρωσης θέλοντας να κρατήσει χαμηλά τις προσδοκίες της αγοράς, ενώ επιπλέον χαρακτήρισε και τις αμερικανικές μετοχές ως «σχετικά υπερτιμημένες».
Τα διφορούμενα μηνύματα συνέχισαν και από τους κόλπους της Fed, αντανακλώντας το διχασμό του συμβουλίου. Ο διορισθείς από τον Τραμπ, Στίβεν Μίραν επανέλαβε και σήμερα πως η οικονομία κινδυνεύει αν καθυστερήσουν οι μειώσεις των επιτοκίων, ενώ αντιθέτως ο Όσταν Γκούλσμπι της Fed του Σικάγο εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία του πληθωρισμού λόγω των δασμών Τραμπ.
Πηγή αβεβαιότητας αποτελεί και η απειλή του shutdown του Δημοσίου, δεδομένου πως το χρονικό τελεσίγραφο λήγει τα μεσάνυχτα της 30ης Σεπτεμβρίου, χωρίς για την ώρα να διαφαίνεται συμφωνία στο Κογκρέσο.
Ο Λούις Ναβελιέ, της Navellier & Associates προειδοποίησε ότι ένα ενδεχόμενο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυπρόθεσμη αναταραχή στις αγορές. «Ένας παράπλευρος κίνδυνος είναι ότι οι οίκοι αξιολόγησης ίσως το χρησιμοποιήσουν ως ευκαιρία να θέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό παρακολούθηση πιστοληπτικής ικανότητας, κάτι που έχουν ξανακάνει, καθώς δεν είναι ικανοποιημένοι με τα εκρηκτικά επίπεδα χρέους», έγραψε σε σημείωμα του.
Σε επίπεδο μετοχών, στην πλευρά των κερδισμένων βρέθηκε η Intel μετά από πληροφορίες ότι είχε επαφές με την Apple για πιθανή συνεργασία, γεγονός που ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Αντίστοιχα, η IBM κατέγραψε κέρδη, καθώς η HSBC ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιεί τα κβαντικά της συστήματα, κάτι που θεωρήθηκε ένδειξη ενίσχυσης της παρουσίας της σε εφαρμογές αιχμής.
Στον κλάδο των πρώτων υλών, η Lithium Americas διεύρυνε περαιτέρω τα χθεσινά κέρδη της εν μέσω προσδοκιών για κρατική στήριξη στον στρατηγικό τομέα των μετάλλων, ενώ η Opendoor Technologies ενισχύθηκε χάρη σε αποκαλύψεις ότι μεγάλος επενδυτικός οίκος έχει αυξήσει τη συμμετοχή του στην εταιρεία.
Στην αντίθετη όχθη, η CarMax υποχώρησε σημαντικά μετά από απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου, όπως και η Jabil, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους στον τομέα των υποδομών που σχετίζονται με την AI.
Στις μεγάλες χαμένες και η Oracle, που συμπλήρωσε ένα τριήμερο καθοδικό σερί, εξαιτίας ανησυχιών για την έκδοση χρέους ύψους 18 δισ. δολαρίων, κίνηση που δημιούργησε αμφιβολίες για τις μελλοντικές δαπάνες της στον κρίσιμο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, η αμφιβολία αυτή οδήγησε την Rothschild & Co. Redburn να δώσει σύσταση «sell» για τη μετοχή της, αυξάνοντας τον προβληματισμό της αγοράς.
Κάμψη άνω του 4% κατέγραψε και η Tesla κυρίως λόγω των πρόσφατων στοιχείων για σημαντική πτώση των πωλήσεων της στην Ευρώπη.
