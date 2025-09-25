Aktor: Εγινε placement για το 5,09% – Πούλησε τις μετοχές της η Intracom Holdings
Aktor: Εγινε placement για το 5,09% – Πούλησε τις μετοχές της η Intracom Holdings
Άλλαξαν χέρια δύο πακέτα 10,38 εκατ. μετοχών μέσω του ΧΑ - Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν έναντι 74,76 εκατ. ευρώ, με discount σχεδόν 12% σε σχέση με την χθεσινή τιμή κλεισίματος
Ιδιωτική τοποθέτηση για το 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου της Aktor πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, με την Intracom Holdings να αποεπενδύει πλήρως από τον όμιλο, εξασφαλίζοντας πρόσθετα κεφάλαια για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, λίγο μετά τις 13:30 πέρασαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών δύο πακέτα 10.383.723 τεμαχίων, στην τιμή των 7,2 ευρώ ανά μετοχή. Το placement πραγματοποιήθηκε έναντι 74,76 εκατ. ευρώ (74.762.805,60 ευρώ). Νωρίτερα, είχε αλλάξει χέρια ένα πακέτο 350 χιλ. τεμαχίων έναντι 2.824.500 ευρώ, ήτοι 8,07 ευρώ ανά μετοχή.
Οι παραπάνω προσυμφωνημένες πράξεις έλαβαν χώρα με discount σχεδόν 12% σε σχέση με την χθεσινή τιμή κλεισίματος των 8,17 ευρώ. Η μετοχή υποχωρούσε κατά 2,2% στα 7,99 ευρώ λίγο μετά τις 14:00, μειώνοντας το discount σε μονοψήφιο ποσοστό (-9,9%).
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, βασικός μέτοχος στην Aktor είναι η Winex Investments Limited συμφερόντων του Αλέξανδρου Εξάρχου με ποσοστό 39,17%. Ακολουθούν η Βlue Silk (CY) Ltd με 15,6% και η Castellano Properties Limited με 14,75%. Η Intracom Holdings κατείχε 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου, ποσοστό που ισοδυναμεί με το σημερινό placement.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Ειδικότερα, λίγο μετά τις 13:30 πέρασαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών δύο πακέτα 10.383.723 τεμαχίων, στην τιμή των 7,2 ευρώ ανά μετοχή. Το placement πραγματοποιήθηκε έναντι 74,76 εκατ. ευρώ (74.762.805,60 ευρώ). Νωρίτερα, είχε αλλάξει χέρια ένα πακέτο 350 χιλ. τεμαχίων έναντι 2.824.500 ευρώ, ήτοι 8,07 ευρώ ανά μετοχή.
Οι παραπάνω προσυμφωνημένες πράξεις έλαβαν χώρα με discount σχεδόν 12% σε σχέση με την χθεσινή τιμή κλεισίματος των 8,17 ευρώ. Η μετοχή υποχωρούσε κατά 2,2% στα 7,99 ευρώ λίγο μετά τις 14:00, μειώνοντας το discount σε μονοψήφιο ποσοστό (-9,9%).
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, βασικός μέτοχος στην Aktor είναι η Winex Investments Limited συμφερόντων του Αλέξανδρου Εξάρχου με ποσοστό 39,17%. Ακολουθούν η Βlue Silk (CY) Ltd με 15,6% και η Castellano Properties Limited με 14,75%. Η Intracom Holdings κατείχε 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου, ποσοστό που ισοδυναμεί με το σημερινό placement.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα