Aktor: Εγινε placement για το 5,09% – Πούλησε τις μετοχές της η Intracom Holdings

Άλλαξαν χέρια δύο πακέτα 10,38 εκατ. μετοχών μέσω του ΧΑ - Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν έναντι 74,76 εκατ. ευρώ, με discount σχεδόν 12% σε σχέση με την χθεσινή τιμή κλεισίματος