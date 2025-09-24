TEN Brinke: Με 40 νέα έργα στην επόμενη διετία και «άνοιγμα» στις ανακατασκευές σπιτιών
Η ΤΕΝ Βrinke Remodeling, εστιάζει σε παλιά διαμερίσματα ή και ολόκληρα συγκροτήματα τα οπόια δεν ανακαινίζονται απλά αλλά ανακατασκευάζονται εκ βάθρων
Τη νέα τάση στο κομμάτι της ολικής ανακατασκευής παλιότερων διαμερισμάτων, προκειμένου να γεφυρώσει και την «ψαλίδα» στις τιμές των νεόδμητων όπου το κόστος τείνει πλέον να γίνει σχεδόν… απαγορευτικό για την τσέπη του μέσου Ελληνα αξιοποιεί η TEN Brinke, θυγατρική του φερώνυμου ολλανδικού ομίλου. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία έχει αυτή τη στιγμή μία νέα δεξαμενή έργων για την ερχόμενη διετία, 40 στον αριθμό, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, ισομερώς κατανεμημένα σε κατοικία και επαγγελματικά ακίνητα.
Επιπλέον, «παραδίδουμε έως το τέλος του 2025 10 εμπορικά ακίνητα διαφόρων κατηγοριών καθώς επίσης και 12 οικιστικά συγκροτήματα που σταδιακά θα παραδοθούν στους αγοραστές», ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος της Ten Brinke Hellas κ. Φώτης Γιόφτσιος μιλώντας στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025.
