Έρχεται από το 2028 το IRC των 1,8 δισ. στο Ελληνικό – Πρόβλεψη για 10-15 χιλ. επισκέπτες ημερησίως (pics)
Το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο (IRC) στο Ελληνικό από την κοινοπραξία των Hard Rock International- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φιλοδοξεί να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη της χώρας
Με πρόβλεψη για μία επισκεψιμότητα της τάξεως των 10.000 με 15.000 επισκέπτες την ημέρα αναμένεται το 2028 μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που είναι σε εξέλιξη αυτή την στιγμή για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο (IRC) στο Ελληνικό, ένα project της τάξεως των 1,8 δισ. ευρώ.
Τα στοιχεία για την επένδυση που «τρέχει» η κοινοπραξία των Hard Rock International-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έδωσε χθες από το βήμα του 8ου συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025 ο κ. ο Γεώργιος Στρατηγός, εκτελεστικός διευθυντής της Hard Rock Athens IRC SA αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το έργο θα παραδοθεί στην ώρα του και σύμφωνα με τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό.
