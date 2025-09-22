O Γουόρεν Μπάφετ πούλησε όλες τις μετοχές του στην κινεζική BYD
O Γουόρεν Μπάφετ πούλησε όλες τις μετοχές του στην κινεζική BYD
Η Berkshire Hathaway του Μπάφετ κατείχε τις μετοχές για περισσότερα από 15 χρόνια
Η Berkshire Hathaway του Αμερικανού μεγαλοεπενδυτή Γουόρεν Μπάφετ αποχώρησε πλήρως από την εξαιρετικά κερδοφόρα επένδυσή του στην κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων BYD.
Τον Αύγουστο του 2022, η Berkshire άρχισε να μειώνει τη θέση των 225 εκατομμυρίων μετοχών που είχε αγοράσει το 2008 για 230 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτό ακολούθησε μια αύξηση 41% στην αξία της θέσης κατά το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους, η οποία έφτασε τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μέχρι τον Ιούνιο του περασμένου έτους, η Berkshire είχε πουλήσει σχεδόν το 76% της συμμετοχής της, φτάνοντας λίγο κάτω από το 5% των μετοχών της BYD.
Καθώς η Berkshire έπεσε κάτω από αυτό το επίπεδο, δεν ήταν πλέον υποχρεωμένη να γνωστοποιεί τις επόμενες πωλήσεις σύμφωνα με τους κανόνες του Χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ, οπότε, από όσο γνωρίζαμε, η εταιρεία κατείχε 54 εκατομμύρια μετοχές.
Ωστόσο, η οικονομική έκθεση του πρώτου τριμήνου της Berkshire Hathaway Energy, της θυγατρικής που κατείχε τις μετοχές, ανέφερε την αξία της επένδυσης ως μηδενική στις 31 Μαρτίου.
Ένας εκπρόσωπος της Berkshire επιβεβαίωσε ότι όλος το μετοχικό μερίδιο στην BYD έχει πράγματι πωληθεί.
Buffett's Berkshire totally exits its profitable stake in Chinese EV maker bought because of Munger https://t.co/1eYdjqrPQU— CNBC (@CNBC) September 21, 2025
