Λήγει η προθεσμία για αμφισβήτηση τεκμηρίων, τι πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες - Όλα τα ενεργά links
2.629 επαγγελματίες καλούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της ΑΑΔΕ
Έως και σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, έχουν προθεσμία οι 2.629 ελεύθεροι επαγγελματίες που δήλωσαν πρόθεση να αμφισβητήσουν τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματός τους, ώστε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το ειδικό ερωτηματολόγιο της ΑΑΔΕ.
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει στοιχεία για περιουσιακή κατάσταση και συνθήκες διαβίωσης, όπως τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις, θυρίδες, διαθέσιμα μετρητά, κρυπτονομίσματα, έργα τέχνης, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ασφαλιστήρια και δαπάνες για δίδακτρα ή ταξίδια. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ, ΕΔΩ.
Όσοι δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία χάνουν το δικαίωμα αμφισβήτησης. Στη συνέχεια, η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία και ο έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών. Αν προκύψει διαφορά, εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.
Η αμφισβήτηση μπορεί να βασιστεί και σε αντικειμενικούς λόγους, όπως στρατιωτική θητεία, φυλάκιση, νοσηλεία, εγκυμοσύνη ή υιοθεσία, φυσικές καταστροφές, ανάκληση άδειας λειτουργίας ή άλλα περιστατικά ανωτέρας βίας.
Διαβάστε τον Οδηγό Χρήσης, ΕΔΩ.
