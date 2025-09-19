Πιερρακάκης από Eurogroup-ECOFIN: Να ενώσουμε δυνάμεις σε στρατηγικούς τομείς

«Πρέπει να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από την Κοπεγχάγη - Αύριο θα προεδρεύσει στη συζήτηση των Ευρωπαίων ομολόγων του