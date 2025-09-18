Παπαστεργίου: Μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Παπαστεργίου: Μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Στόχος μια ακόμα πιο ψηφιακή και πιο αποτελεσματική Ελλάδα, τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
«Μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Ιουνίου θα πρέπει να έχουμε τελειώσει όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης» δήλωσε από το βήμα της τελετής απονομής βραβείων Τεχνολογίας Bite awards powered by EPSILONNET που διοργάνωσε η Boussias events, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.
O υπουργός τόνισε πως ο στόχος δεν είναι μόνο να ολοκληρωθούν τα έργα μόνο σε διαδικαστικό επίπεδο, αλλά και σε λειτουργικό. «Πρέπει να παραδώσουμε χρήσιμα λειτουργικά αποτελεσματικά έργα. Έργα τα οποία θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών κα την αλληλεπίδρασή τους με το κράτος για αυτό και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, όποια προβλήματα εμφανιστούν» τόνισε ο ίδιος.
Στη συνέχεια ο υπουργός αναφέρθηκε στα μεγάλα βήματα που έχει κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας. «Αν πραγματικά μπορούμε να υπερηφανευόμαστε για κάτι ως χώρα, εκτός από τα άλλα μεγάλα βήματα που κάνουμε σε πολλούς άλλους τομείς, η Τεχνολογία νομίζω πως είναι ένας πολύ ξεχωριστός και διακριτός τομέας» τόνισε ο ίδιος για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως η Ελλάδα πλέον εμφανίζεται ως μια χώρα με αξιώσεις.
