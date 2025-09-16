Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασαν στο φινάλε οι πωλητές - Διήμερη «βουτιά» κοντά στις 2.030 μονάδες
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Coca-Cola HBC, η Τράπεζα Κύπρου και η Metlen - Ράλι για τη Lamda Development λόγω του ομολόγου άνω των €400 εκατ. που ετοιμάζει - Ασταμάτητη η CrediaBank
Στο «κόκκινο» ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο κατέγραψε απώλειες για δεύτερη διαδοχική μέρα, έχοντας ευθυγραμμιστεί με τη διορθωτική πορεία που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές αγορές. Στο μεγαλύτερο μέρος δοκιμαζόταν το κρίσιμο σημείο στήριξης των 2.050 μονάδων, το οποίο χάθηκε με ευκολία, καθώς οι πωλητές ανέβασαν ταχύτητα στις δημοπρασίες, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη ακόμη και κάτω από τις 2.040 μονάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (16/9), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 24,33 μονάδες ή -1,18% και έκλεισε στις 2.033,23 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.033,20 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.056,56 μονάδες. Το τελευταίο διήμερο ο δείκτης έχει χάσει σωρευτικά -1,43%, διατηρώντας ωστόσο το θετικό πρόσημο εντός του Σεπτεμβρίου (+0,57%). Η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2025 καθορίζεται σε +38,35%.
Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής πτώσης, με την Τρ. Κύπρου να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις. Στα blue chips, «βουτιά» άνω του -2% κατέγραψε η Coca-Cola HBC, με τη Metlen να ακολουθεί με εξίσου μεγάλες απώλειες. Από την άλλη πλευρά, η Lamda Development κέρδισε άνω του +2% με κεκτημένη ταχύτητα από το ομόλογο άνω των 400 εκατ. ευρώ που ετοιμάζει. Συνέχισε το ξέφρενο ράλι η CrediaBank για έκτη συνεχόμενη μέρα, με την εξαγορά της HSBC Μάλτας να βρίσκεται στην τελική ευθεία.
Την αυριανή ετυμηγορία της Federal Reserve περιμένει η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα, με τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης να αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο. Αναμένονται, δε, άλλες δύο μειώσεις της ίδιας κλίμακας έως το τέλος του 2025. Σε εγχώρια βάση, η προσοχή παραμένει στραμμένη στα εξαμηνιαία οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων.
Το πρόγραμμα των αποτελεσμάτων – Πυκνές εξελίξεις την Παρασκευή
Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοινώνουν σήμερα η Aegean και η Noval Property. Την Τετάρτη (17/9) ακολουθούν η Cenergy, η Lamda Development και η Ευρώπη Holdings, την Πέμπτη (18/9) η Viohalco, η Κρι Κρι, η Profile, η Lavipharm και η Ελλάκτωρ και την Παρασκευή (19/9) η Alpha Trust Holdings και η Κέκροψ. Όσον αφορά το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (22/9) Alumil, Τετάρτη (24/9) ΑΔΜΗΕ, Λανακάμ, Πέμπτη (25/9) ΕΥΔΑΠ, ΑΒΑΞ, ΟΛΘ, Μαθιός Πυρίμαχα, Loulis Food Ingredients, Έλτον, Fais Group, Σίδμα Μεταλλουργική, Alter Ego Media, AS Company, Safe Bulkers και Παρασκευή (26/9) CrediaBank, Premia Properties, Trastor ΑΕΕΑΠ, CPLP Shipping Holdings, Βιοκαρπέτ, ΕΥΑΘ, Revoil, Q&R, Alpha Real Estate, Interlife, Logismos, Mermeren Kombinat.
Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας είναι προγραμματισμένη η αναδιάρθρωση των δεικτών στον FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Η Τράπεζα Κύπρου εντάσσεται στον Large Cap και η ElvalHalcor στον Mid Cap. Επιπλέον, θα λάβει χώρα το rebalancing στους δείκτες Stoxx, όπου η Eurobank θα ενταχθεί στον Stoxx Emerging Markets Large Cap, η Titan και ο ΔΑΑ στον Mid Cap και η Aktor στον Small Cap. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί, επίσης, η τριπλή λήξη στην αγορά παραγώγων (triple witching). Όλες αυτές οι εξελίξεις αναμένεται να ανεβάσουν κατακόρυφα τη συναλλακτική δραστηριότητα στη συνεδρίαση της ερχόμενης Παρασκευής.
Την ίδια μέρα (19 Σεπτεμβρίου) είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «Baa3» και σταθερές προοπτικές (outlook). Στις 17 Οκτωβρίου ακολουθεί η αξιολόγηση από την Standard and Poor’s, στις 7 Νοεμβρίου από την Scope και στις 14 Νοεμβρίου από τη Fitch.
Στάση αναμονής στις ΗΠΑ – Ισχυρές απώλειες στην Ευρώπη
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν ο S&P 500 και ο Nasdaq στη Wall Street, με τους επενδυτές να έχουν προεξοφλήσει τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed, στη διήμερη συνεδρίαση που ολοκληρώνεται αύριο (17/9). Πλέον, περιμένουν την επιβεβαίωση από τους αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας για έναν πιθανό κύκλο περαιτέρω μειώσεων που θα εκτείνεται έως το επόμενο έτος. Στάση αναμονής κρατούν οι επενδυτές, με τον Dow Jones να χάνει -0,3% και τους άλλους δύο βασικούς δείκτες να χάνουν κοντά στο -0,1%.
Πτωτική πορεία ακολουθούν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους traders να κινούνται στο ρυθμό της επερχόμενης μείωσης επιτοκίων από τη Fed. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,8% και διαπραγματεύεται στις 552 μονάδες και οι κυριότεροι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ -0,7% και -1,1%. Με κέρδη έκλεισαν τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, όπου ο ιαπωνικός Nikkei σταμάτησε στα επίπεδα ρεκόρ των 45.000 μονάδων. Σε νέο ιστορικό υψηλό βρέθηκε ο Kospi στη Νότια Κορέα.
