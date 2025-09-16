Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασαν στο φινάλε οι πωλητές - Διήμερη «βουτιά» κοντά στις 2.030 μονάδες

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Coca-Cola HBC, η Τράπεζα Κύπρου και η Metlen - Ράλι για τη Lamda Development λόγω του ομολόγου άνω των €400 εκατ. που ετοιμάζει - Ασταμάτητη η CrediaBank