Δικαστικό μπλόκο στον Τραμπ: Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ ενόψει της κρίσιμης απόφασης για τα επιτόκια
Εφετείο απέρριψε την απόπειρα του Προέδρου των ΗΠΑ να απομακρύνει την Οικονομολόγο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, ενώ η αντιπαράθεση κορυφώνεται πριν τη συνεδρίαση για μείωση επιτοκίων
Η σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κλιμακώθηκε τη Δευτέρα, καθώς εφετείο εμπόδισε προσωρινά τον Λευκό Οίκο να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ, από τη θέση της στη Fed.
Το διχασμένο δικαστήριο της Ουάσιγκτον αποφάσισε ότι η Κουκ μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται όσο εκκρεμεί η αγωγή της κατά της απόφασης του Τραμπ να την αποπέμψει. Η απόφαση, με ψήφους 2-1, εκδόθηκε λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου, όπου θα τεθεί σε ψηφοφορία η πορεία των επιτοκίων.
Αν και η απόφαση αυξάνει τις πιθανότητες η πολιορκούμενη οικονομολόγος να παραστεί, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί ακόμη να ζητήσει την παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Την ίδια στιγμή που η Κουκ παλεύει να παραμείνει στη θέση της, ο οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, Στίβεν Μίραν, εξασφάλισε έδρα στο Δ.Σ. της Fed μετά την έγκρισή του από τη Γερουσία με ψηφοφορία το βράδυ της Δευτέρας. Ο Μίραν αντικαθιστά την πρώην διοικητή Αντριάνα Κούγκλερ. Οι Ρεπουμπλικανοί προώθησαν γρήγορα την υποψηφιότητά του, καθώς ο Τραμπ πιέζει την κεντρική τράπεζα για μείωση των επιτοκίων.
Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, επενδυτές και οικονομολόγοι περιμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25% την Τετάρτη. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι προβλέπει «μεγάλη μείωση».
