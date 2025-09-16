Δικαστικό μπλόκο στον Τραμπ: Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ ενόψει της κρίσιμης απόφασης για τα επιτόκια

Εφετείο απέρριψε την απόπειρα του Προέδρου των ΗΠΑ να απομακρύνει την Οικονομολόγο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, ενώ η αντιπαράθεση κορυφώνεται πριν τη συνεδρίαση για μείωση επιτοκίων