Jumbo: Αυξημένες κατά 4% οι πωλήσεις στο α’ τετράμηνο – Οι επιδόσεις ανά χώρα
Η θετική πορεία του Ομίλου στην Ελλάδα (+7%) και τη Βουλγαρία (+9%), αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις που καταγράφονται στη Ρουμανική αγορά (-7%) και στην Κύπρο (+2%)
Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που παραμένει αβέβαιο, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν το οικονομικό κλίμα, και τις διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας να συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στο κόστος και στην καταναλωτική συμπεριφορά, ο Όμιλος JUMBO σημείωσε αύξηση των πωλήσεων περίπου +4% κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026.
Η θετική πορεία του Ομίλου στην Ελλάδα (+7%) και τη Βουλγαρία (+9%), αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις που καταγράφονται στη Ρουμανική αγορά (-7%) και στην Κύπρο (+2%).
Επισημαίνεται ότι η χρονική μετατόπιση των διακοπών του Πάσχα, οδήγησε σε μεταφορά μέρους των εποχικών πωλήσεων στον Μάρτιο. Κατά συνέπεια:
Τον Απρίλιο του 2026, οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν χαμηλότερα κατά περίπου -4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Οι πρώτες ημέρες του Μαΐου καταδεικνύουν τάσεις εξομάλυνσης της πορείας των πωλήσεων σε πλήρη εναρμόνιση με το guidance (+5%).
Στη Ρουμανία, η αγορά παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης, κυρίως λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και της συγκρατημένης καταναλωτικής δαπάνης. Παράλληλα, η πολιτική αβεβαιότητα των τελευταίων ημερών, διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αποδυνάμωση του τοπικού νομίσματος (RON) εναντι του Ευρω.
Πάραυτα, ο επενδυτικός σχεδιασμός του Ομίλου JUMBO για την Ρουμανική αγορά παραμένει αμετάβλητος, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του Ομίλου στην εν λόγω αγορά.
