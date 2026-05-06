«Ανάσα» για τα παγκόσμια ομόλογα εν μέσω αισιοδοξίας για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Η προοπτική διπλωματικής λύσης πυροδότησε ένα ισχυρό κύμα αγορών στα κρατικά ομόλογα παγκοσμίως - Η πτώση των τιμών του πετρελαίου οδήγησε σε αποκλιμάκωση των αποδόσεων στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και κυρίως τη Βρετανία
Τα παγκόσμια ομόλογα σημείωσαν άνοδο καθώς οι εικασίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησαν σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου, περιορίζοντας τα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων καθώς οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό υποχώρησαν.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε έως και 9 μονάδες βάσης, στο 4,34%, ενώ η αντίστοιχη γερμανική απόδοση σημείωσε πτώση 7 μονάδων βάσης. Τα βρετανικά ομόλογα (gilts) ηγήθηκαν του ράλι, με την απόδοση του 30ετούς να υποχωρεί από το υψηλότερο επίπεδο που είχε φτάσει από το 1998. Οι traders περιόρισαν τα στοιχήματα για νομισματική σύσφιξη από την Federal Reserve και τις μεγάλες ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική πτώση.
Η άνοδος στις αγορές ομολόγων ακολούθησε δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε ένα μονοσέλιδο μνημόνιο (memo) για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί οριστικά και ότι οι ΗΠΑ αναμένουν την απάντηση του Ιράν.
