ΤτΕ: «Φρένο» στα περιστατικά απάτης στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών, μειώθηκαν κατά 9% το 2025
ΤτΕ: «Φρένο» στα περιστατικά απάτης στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών, μειώθηκαν κατά 9% το 2025
Η ΤτΕ κατέγραψε μειώσεις της απάτης σε όλους τους τύπους συναλλαγών
Mειωμένα κατά 9% ήταν τα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών το 2025, έναντι του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα οποία αποτυπώνονται στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Συγκεκριμένα, από την ανάλυση των στοιχείων συναλλαγών απάτης με κάρτες πληρωμών προκύπτει ότι το 2025 μειώθηκε ο αριθμός τους κατά 9% σε σχέση με το 2024. Ο δείκτης της αναλογίας του αριθμού των συναλλαγών απάτης προς τον συνολικό αριθμό συναλλαγών ανήλθε σε 0,013%, αντιστοιχώντας σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 7,6 χιλ. συναλλαγές το 2025, ποσοστό μειωμένο κατά 20% σε ετήσια βάση.
Η αξία των συναλλαγών απάτης σε απόλυτες τιμές ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ (βλ. Πίνακα VI.3) και παραμένει στο ίδιο επίπεδο με αυτό του 2024. Παρ’ όλα αυτά, δεδομένης της αύξησης της αξίας των συναλλαγών σε 120 δισεκ. ευρώ από 112 δισεκ ευρώ το 2024, ο δείκτης της αναλογίας της αξίας των συναλλαγών απάτης προς την συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 0,019%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία συναλλαγής απάτης ανά 5,3 χιλ. αξία συναλλαγών το 2025, έναντι 1 ευρώ αξίας συναλλαγής απάτης ανά 4,9 χιλ. αξία συναλλαγών το 2024.
Σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση των συναλλαγών απάτης αφορούν στη συνεχή υιοθέτηση πρακτικών πρόληψης της απάτης από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στη συνεργασία αυτών με εθνικούς και ξένους φορείς με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, μέλη των οποίων διαπράττουν διάφορες μορφές απάτης, καθώς και στη συνεχή ενημέρωση των χρηστών των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αναφορικά με τους τρόπους της ορθής και ασφαλούς χρήσης αυτών και τις νέες μορφές απάτης στις οποίες δύνανται να εκτεθούν.
Ενδεικτικά αναφέρονται (α) η εξάρθρωση από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εγκληματικών οργανώσεων τα μέλη των οποίων διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων (Investment Frauds), (β) η δημοσίευση δελτίου τύπου της ΑΑΔΕ με τίτλο «Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα στο κινητό (SMS)», σύμφωνα με το οποίο πολίτες λάμβαναν στα κινητά τους τηλέφωνα παραπλανητικά μηνύματα (SMS) σχετικά με δήθεν χορήγηση επιδότησης πρόνοιας με φερόμενο αποστολέα την ΑΑΔΕ, (γ) η λήψη μέτρων αντιμετώπισης τηλεφωνικών κλήσεων απάτης με τη μέθοδο «Caller ID Spoofing» σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Συγκεκριμένα, από την ανάλυση των στοιχείων συναλλαγών απάτης με κάρτες πληρωμών προκύπτει ότι το 2025 μειώθηκε ο αριθμός τους κατά 9% σε σχέση με το 2024. Ο δείκτης της αναλογίας του αριθμού των συναλλαγών απάτης προς τον συνολικό αριθμό συναλλαγών ανήλθε σε 0,013%, αντιστοιχώντας σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 7,6 χιλ. συναλλαγές το 2025, ποσοστό μειωμένο κατά 20% σε ετήσια βάση.
Η αξία των συναλλαγών απάτης σε απόλυτες τιμές ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ (βλ. Πίνακα VI.3) και παραμένει στο ίδιο επίπεδο με αυτό του 2024. Παρ’ όλα αυτά, δεδομένης της αύξησης της αξίας των συναλλαγών σε 120 δισεκ. ευρώ από 112 δισεκ ευρώ το 2024, ο δείκτης της αναλογίας της αξίας των συναλλαγών απάτης προς την συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 0,019%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία συναλλαγής απάτης ανά 5,3 χιλ. αξία συναλλαγών το 2025, έναντι 1 ευρώ αξίας συναλλαγής απάτης ανά 4,9 χιλ. αξία συναλλαγών το 2024.
Σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση των συναλλαγών απάτης αφορούν στη συνεχή υιοθέτηση πρακτικών πρόληψης της απάτης από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στη συνεργασία αυτών με εθνικούς και ξένους φορείς με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, μέλη των οποίων διαπράττουν διάφορες μορφές απάτης, καθώς και στη συνεχή ενημέρωση των χρηστών των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αναφορικά με τους τρόπους της ορθής και ασφαλούς χρήσης αυτών και τις νέες μορφές απάτης στις οποίες δύνανται να εκτεθούν.
Ενδεικτικά αναφέρονται (α) η εξάρθρωση από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εγκληματικών οργανώσεων τα μέλη των οποίων διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων (Investment Frauds), (β) η δημοσίευση δελτίου τύπου της ΑΑΔΕ με τίτλο «Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα στο κινητό (SMS)», σύμφωνα με το οποίο πολίτες λάμβαναν στα κινητά τους τηλέφωνα παραπλανητικά μηνύματα (SMS) σχετικά με δήθεν χορήγηση επιδότησης πρόνοιας με φερόμενο αποστολέα την ΑΑΔΕ, (γ) η λήψη μέτρων αντιμετώπισης τηλεφωνικών κλήσεων απάτης με τη μέθοδο «Caller ID Spoofing» σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα