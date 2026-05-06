H Samsung στο κλειστό club του 1 τρισ. δολαρίων: Πώς το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης εκτίναξε την αξία της

Η χρηματιστηριακή αξία της Samsung Electronics έφτασε το 1 τρισ. δολάρια, αφού η μετοχή της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής memory chips στον κόσμο υπερτετραπλασιάστηκε μέσα στον τελευταίο χρόνο, χάρη στη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για ημιαγωγούς που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.



Το ιστορικό ορόσημο καταγράφηκε καθώς η μετοχή της νοτιοκορεατικής εταιρείας ενισχύθηκε έως και 13% την Τετάρτη, καθιστώντας τη μόλις τη δεύτερη ασιατική εταιρεία μετά την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. που ξεπερνά το συγκεκριμένο επίπεδο αποτίμησης. Η άνοδος ώθησε τον δείκτη Kospi πάνω από τις 7.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του.



Παράλληλα, οι SK Hynix και TSMC κατέγραψαν επίσης ιστορικά υψηλά αυτόν τον μήνα, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν στη διατηρήσιμη ζήτηση για προηγμένα chips και υπολογιστική ισχύ.



«Το όριο του 1 τρισ. δολαρίων έχει ουσιαστικό βάρος πέρα από τον συμβολισμό», δήλωσε ο Dave Mazza, διευθύνων σύμβουλος της Roundhill Investments στη Νέα Υόρκη. «Αντανακλά ευρύτερα την εκτίμηση της αγοράς ότι ο ρόλος της μνήμης στην υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης είναι δομικός και όχι κυκλικός».



Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο βραχίονας ημιαγωγών της Samsung ανακοίνωσε ιστορικά κέρδη για το τρίμηνο έως τον Μάρτιο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις με αύξηση κερδών κατά 48 φορές, καθώς οι παραγγελίες από data centers τεχνητής νοημοσύνης απέφεραν ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια κέρδους. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το τμήμα θα συνεχίσει να καταγράφει ιστορικές επιδόσεις και στα επόμενα τρίμηνα, καθώς οι τιμές συμβολαίων για chips παραμένουν σε έντονα ανοδική τροχιά λόγω περιορισμένης προσφοράς.



Την ίδια στιγμή, η Apple φέρεται να είχε διερευνητικές επαφές με τη Samsung για την παραγωγή των βασικών επεξεργαστών των συσκευών της στις ΗΠΑ, σε μια κίνηση που θα της έδινε μια εναλλακτική επιλογή πέρα από τον μακροχρόνιο συνεργάτη της, την TSMC.



«Αν οι επενδυτές μελετήσουν πιο προσεκτικά τη Samsung Electronics, πιστεύουμε ότι θα καταλήξουν πως η επενδυτική ευκαιρία παραμένει ελκυστική ακόμη κι αν έχασαν το ράλι μέχρι σήμερα», δήλωσε ο Sam Konrad της Jupiter Asset Management. «Η αγορά μνημών βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση υποπροσφοράς και η Samsung εκτιμά ότι το 2027 η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης θα είναι ακόμη πιο σφιχτή σε σχέση με το 2026, γεγονός που σημαίνει ότι οι τιμές των NAND και DRAM είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται».

