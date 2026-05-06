Aνοδος στις ευρωαγορές μετά την πτώση του πετρελαίου και τα μηνύματα αποκλιμάκωσης από Τραμπ
Aνοδος στις ευρωαγορές μετά την πτώση του πετρελαίου και τα μηνύματα αποκλιμάκωσης από Τραμπ
Ανοδος άνω του 1% σε όλους τους μεγάλους δείκτες της περιοχής, εν μέσω αποκλιμάκωσης των πιέσεων στις αγορές ενέργειας
Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν εν μέσω ανανεωμένων ελπίδων για διπλωματική διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν.
Ο πανευρωπαϊκός STOXX Europe 600 ενισχύεται κατά 1,16% και διαμορφώνεται στις 616,80 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 7,08 μονάδων, καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ανοδικά εν μέσω αποκλιμάκωσης των πιέσεων στις αγορές ενέργειας.
Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημειώνει κέρδη 1,26% στις 10.347,68 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 1,15% στις 24.681,33 μονάδες.
Ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 1,19% στις 8.157,93 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB κινείται υψηλότερα κατά 1,30% στις 49.189,93 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά 1,29% στις 17.896,10 μονάδες.
Νωρίτερα, στην Ασία, ο νοτιοκορεατικός δείκτης KOSPI κατέγραψε άνοδο 6,5%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες και διευρύνοντας τα φετινά του κέρδη σε περισσότερο από 70%.
Η Samsung Electronics σημείωσε ιστορικό υψηλό με άνοδο άνω του 15%, ξεπερνώντας το 1 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, ενώ η SK Hynix κατέγραψε επίσης νέο ιστορικό υψηλό με κέρδη μεγαλύτερα του 10%.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ο πανευρωπαϊκός STOXX Europe 600 ενισχύεται κατά 1,16% και διαμορφώνεται στις 616,80 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 7,08 μονάδων, καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ανοδικά εν μέσω αποκλιμάκωσης των πιέσεων στις αγορές ενέργειας.
Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημειώνει κέρδη 1,26% στις 10.347,68 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 1,15% στις 24.681,33 μονάδες.
Ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 1,19% στις 8.157,93 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB κινείται υψηλότερα κατά 1,30% στις 49.189,93 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά 1,29% στις 17.896,10 μονάδες.
Νωρίτερα, στην Ασία, ο νοτιοκορεατικός δείκτης KOSPI κατέγραψε άνοδο 6,5%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες και διευρύνοντας τα φετινά του κέρδη σε περισσότερο από 70%.
Η Samsung Electronics σημείωσε ιστορικό υψηλό με άνοδο άνω του 15%, ξεπερνώντας το 1 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, ενώ η SK Hynix κατέγραψε επίσης νέο ιστορικό υψηλό με κέρδη μεγαλύτερα του 10%.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα