Εντοπίστηκε σορός 54χρονου σε βαγόνι κοντά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης
Σορός ενός 54χρονου άνδρα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) μέσα σε βαγόνι τρένου στον κόμβο Δικαστηρίων με Παλαιού Σταθμού, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός βρέθηκε από υπάλληλο εταιρείας φύλαξης. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 54χρονος φέρεται πως ήταν χρήστης ουσιών.
Έρευνα για το περιστατικό διεξάγει το ΑΤ Λευκού Πύργου.
