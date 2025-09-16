Το πέρασμα στην Ινδία: Τι σημαίνει το στρατηγικό άνοιγμα της Aegean σε μια αγορά 1,4 δισ. κατοίκων

Ευτύχης Βασιλάκης: «Μεγάλο στοίχημα από το 2026 στην Ινδία» - Η συνεργασία με την Indigo με απευθείας πτήσεις που θα φτάσουν συνολικά τις 14 εβδομαδιαίως την επόμενη χρονιά - Η σημασία της διασύνδεσης για την Ελλάδα