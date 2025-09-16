Το πέρασμα στην Ινδία: Τι σημαίνει το στρατηγικό άνοιγμα της Aegean σε μια αγορά 1,4 δισ. κατοίκων
Ευτύχης Βασιλάκης: «Μεγάλο στοίχημα από το 2026 στην Ινδία» - Η συνεργασία με την Indigo με απευθείας πτήσεις που θα φτάσουν συνολικά τις 14 εβδομαδιαίως την επόμενη χρονιά - Η σημασία της διασύνδεσης για την Ελλάδα
«Το γεγονός ότι η αγορά της Ινδίας θα εξυπηρετείται το 2026 με ένα άθροισμα συνολικά 16 απευθείας πτήσεων την εβδομάδα από τις δύο εταιρείες, AEGEAN και Ιndigo σημαίνει ουσιαστικά ότι μπορεί να τετραπλασιαστεί η σημερινή, έμμεση, κίνηση που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών».
Τάδε έφη χθες το απόγευμα ο πρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύχης Βασιλάκης με αφορμή το μνημόνιο συνεργασίας (MoU) που υπέγραψαν η IndiGo, η πρώτη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας στις προτιμήσεις των επιβατών και η μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική για την πραγματοποίηση πτήσεων κοινού κωδικού (codeshare), με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και την παροχή μιας απρόσκοπτης ταξιδιωτικής εμπειρίας στους επιβάτες των δύο εταιρειών. Η IndiGo έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να ξεκινήσει απευθείας πτήσεις από και προς την Αθήνα από τις αρχές Ιανουαρίου 2026. Από την πλευρά της, η AEGEAN έχει επίσης ανακοινώσει την έναρξη των πτήσεων προς την Ινδία τον Μάρτιο 2026. Η IndiGo θα ξεκινήσει με έξι εβδομαδιαίες πτήσεις προς την Αθήνα, ενώ η AEGEAN θα εγκαινιάσει πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Nέο Δελχί και στη συνέχεια, τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Βομβάη.
«Η IndiGo είναι μία πολύ μεγάλη εταιρεία, με μεγέθη που μας κάνουν να… ζηλεύουμε και να ζαλιζόμαστε», σχολίασε ο κ. Βασιλάκης. «Πριν από δύο μήνες, τον Ιούλιο ανακοινώσαμε την προσθήκη δύο νέων αεροσκαφών τύπου Airbus Α321neo XLR (Extra Long Range) με ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια, έως 10,5 ώρες, με στόχο την ένταξη νέων πιο μακρινών προορισμών για την επόμενη χρονιά, με πιο σημαντικούς από αυτούς στην Ινδία, το Νέο Δελχί και Βομβάη από τις αρχές του 2026. Εκείνο που έλειπε ακόμη ήταν να βρεθεί μία πολύ ισχυρή συνεργασία σε αυτή τη χώρα.
