Τι αλλάζει στη φορολογία των νέων: «Αποταμίευση» φόρων για όσους είναι έως 30 ετών - Δείτε παραδείγματα
Τι κρύβει η «νέα» κλίμακα φορολόγησης - «Βελούδινη επανάσταση» στις σχέσεις της εφορίας με τη νέα γενιά φορολογουμένων - Τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά
Πολλοί το ακούσανε, λίγοι κατάλαβαν ίσως όμως τη «νέα» μεταρρύθμιση Πιερρακάκη: θα μένουν πλήρως αφορολόγητοι σχεδόν όλοι οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών, ακόμα… κι αν δουλεύουν ήδη.
Ποτέ πριν δεν υπήρχε ηλικιακό κριτήριο στη φορολογική κλίμακα. Από 1.1.2026 η νέα κλίμακα φορολόγησης θα χωρίζεται πλέον σε νέους έως 25, νέους έως 30 και… σε όλους τους υπόλοιπους.
Ποιο είναι το άμεσο όφελος «στην τσέπη»; Για τα επόμενα 5-10 χρόνια της ζωής τους μέχρι 20.000 ευρώ, σχεδόν κανένας νέος 15 έως 25 ετών δεν θα πληρώνει φόρο (το 97% για την ακρίβεια, με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τα εισοδήματα του 2023).
Αυτό δεν είναι απλώς μια έκπτωση για τους νέους. Είναι ένα «μπόνους» για να μπουν παιδιά 18, 20 ή 22 ετών στην αγορά εργασίας, χωρίς να φορτώνονται «βαρίδια» του παρελθόντος, από τα χρέη που δημιούργησαν προηγούμενες γενεές. Και, κυρίως, να αποταμιεύουν, ει δυνατόν, ένα εισόδημα που αλλιώς θα κατέληγε απευθείας στην εφορία.
Για παράδειγμα:
- νέος ή νέα που ξεκινά να εργάζεται ως μισθωτός από τα 18 του και βγάζει 11.000 ευρώ το χρόνο (785 καθαρά το μήνα Χ14) κερδίζει 343 ευρώ το χρόνο που θα πλήρωνε για φόρους. Στα 20 βγάζει 12.000 το χρόνο (860 καθαρά το μήνα Χ14) και κερδίζει 563 ευρω το χρόνο. Στα 22 βγάζει 13.000 ευρώ το χρόνο (928 καθαρά το μήνα Χ14 ) και κερδίζει 803 ευρώ το χρόνο. Στα 25 του θα έχει κερδίσει συνολικά 4.221 ευρώ συνολικά.
- αν ο ίδιος νέος συνεχίσει την ίδια εργασία και, συμπληρώνοντας και τριετίες, φτάσει από 26 έως 30 ετών να αμείβεται με 15.000 ετησίως, θα εξοικονομεί και επιπλέον 650 ευρώ κάθε χρόνο, φτάνοντας τα 3.250 ευρώ σε μια πενταετία, ή σχεδόν 7.500 συνολικά μέχρι τα 30 του.
- άλλος νέος, 22 ετών, ο οποίος εργάζεται σε δύο δουλειές (πλήρης απασχόληση και ως part-time διανομέας) βγάζει σταθερά 15.000 ευρώ το χρόνο από μισθούς και φιλοδωρήματα (1.070 ευρώ συνολικά), μέχρι τα 25 του θα έχει εξοικονομήσει 5.132 ευρώ (4 έτη Χ 1.283 ευρώ) και άλλα 3.250 ευρώ στην πενταετία 26-30 ετών, δηλαδή συνολικά 8.380 ευρώ αθροιστικά στα χρόνια αυτά.
Το ίδιο θα ισχύει πλέον και για έναν νέο επαγγελματία που, αποκτώντας τα πρώτα 10.000 ευρώ στη ζωή του, δεν θα πληρώνει φόρο 900 ευρώ το χρόνο. Σε μια οκταετία (από τα 18 του έως τα 25) γλιτώνει αυτομάτως 7.200 ευρώ.
Καθώς η φορολογική μεταρρύθμιση σχεδιάστηκε για να δώσει ανάσα στους νέους έως 30 ετών, θα περνούν πλέον όλο και περισσότερο πλέον στο παρελθόν οι «τραυματικές» εμπειρίες που είχαν πχ φοιτητές που πλήρωναν φόρους λόγω τεκμηρίων, μόνο και μόνο επειδή είχαν τόκους από κοινό λογαριασμό με τους γονείς τους, ή οι γονείς τους έδωσαν το πρώτο αμάξι. Γλιτώνουν επίσης οριστικά και τα ιλιγγιώδη εκκαθαριστικά που πολλοί πλήρωσαν, αν δούλευαν «σαιζόν» για ένα χαρτζιλίκι, ακόμα και εισπράττουν tips που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ κάθε μήνα. Ενώ επιτρέπουν σε κάθε νέο να σπουδάσει και να σταδιοδρομήσει, χωρίς το άγχος της εφορίας.
Τα «βαρίδια» αυτά έκαναν εν πολλοίς και κάποιους παλαιότερους, «κακούς» φορολογούμενους και πολίτες. Ποια είναι άλλωστε η κλασική «ατάκα» (δικαιολογημένη ίσως μέχρι σήμερα) όποιου φορολογούμενου πιάνεται να φοροδιαφεύγει; «Μας έχουν κάνει φοροεισπράκτορες, μας έχουν ξεζουμίσει, δε μας αφήνουν να δουλέψουμε» λένε. Και εννοούν ίσως ότι -στα νιάτα τους ίσως κάποτε- βρέθηκαν όντως ξαφνικά απροετοίμαστοι να πληρώνουν υπέρογκους φόρους, που ακόμα τους θυμούνται -και για αυτό φρόντισαν στη συνέχεια να κρύβουν για να μην επαναληφθεί…
Το επιχείρημα αυτό, πλέον, περιορίζεται δραστικά. Και ίσως οδηγήσει στο «άσπρισμα» κλάδων όπου ανθεί η «μαύρη» οικονομία. Η αρχή έγινε με το αφορολόγητο 300άρι στα tips για τους νέους που δουλεύουν στην εστίαση. Από 1.1.2026 αυτό επεκτείνεται και σε όσους βγάζουν… 5.000 το μήνα κάθε σαιζόν, εφόσον είναι έως 25 ετών και το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 20.000 ευρώ.
Για παράδειγμα:
- 22χρονη φοιτήτρια-σερβιτόρα δουλεύει «σαιζόν» Ιούνιο–Σεπτέμβριο με 5.000 ευρώ/μήνα και δηλωμένα tips 300 ευρώ/μήνα. Φορολογείται για ετήσιο σύνολο περίπου 16.200 ευρώ. Με το νέο πλαίσιο (έως 25 ετών και κάτω από 20.000 ευρώ ετησίως) δεν επιβαρύνεται με φόρο. Και ενώ παλιότερα θα φοβόταν για τεκμήρια πχ για ένα φθηνό αυτοκίνητο ή τόκους κοινού λογαριασμού, τώρα «πατάει» σε καθαρές δηλώσεις.
- 24χρονος junior προγραμματιστής αμείβεται με 1.100 ευρώ «14 μισθούς» (σύνολο 15.400 ευρώ/έτος). Παραμένει στο αφορολόγητο έως τα 25 του. Το καθαρό του εισόδημα δεν «ροκανίζεται» από φόρο, άρα κερδίζει ρευστότητα, βελτιώνει το πιστοληπτικό προφίλ του αν ζητήσει ένα δάνειο για το ξεκίνημά του κάνοντας μικρές επενδύσεις πάνω στις δεξιότητες που έχει αποκτήσει.
· 23χρονος γραφίστας με «μπλοκάκι»: κόβει τιμολόγια 12.000–14.000 ευρώ/έτος. Παλιά, με τεκμήρια διαβίωσης, μπορούσε να βρεθεί να πληρώνει φόρο χωρίς πραγματικό κέρδος. Τώρα, με το ειδικό αφορολόγητο, δηλώνει ό,τι βγάζει και δεν «τιμωρείται» που το δηλώνει.
· 25χρονη barista με tips λαμβάνει 300 ευρώ/μήνα νόμιμα tips και 800 ευρώ/μήνα καθαρό μισθό (14 μισθοί). Το ετήσιο εισόδημα μένει κάτω από 20.000 και τα tips είναι καλυμμένα. Η ίδια επιλέγει να πληρώνει πλέον με χρεωστική κάρτα και ταμειακή απόδειξη αποκαλύπτοντας τζίρους που έμεναν κρυφοί για την εφορία, γιατί να φοβάται ότι έχει να κρύψει τεκμήρια αφού δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα.
· 29χρονος τεχνίτης με κύκλο εργασιών 22.000 ευρώ/έτος, υπάγεται στην ευνοϊκότερη μεταχείριση έως τα 30. Δεν μηδενίζει πλήρως τη φορολογία, αλλά πληρώνει αισθητά λιγότερο σε σχέση με την παλιά κλίμακα για τα ίδια έσοδα. Έτσι, συμφέρει να κόβει αποδείξεις αντί να πληρώνει «μαύρα».
Τέλος η (τραυματική) «πρώτη φορά» στην ΕφορίαΤο έμμεσο όφελος από την ελάφρυνση αυτή, όμως, είναι ότι θα βοηθήσει στο ξεκίνημά τους παιδιά 18 ή 20 ή 22 ετών να σταδιοδρομήσουν, χωρίς τον «μπαμπούλα» της εφορίας. Από 1.1.2026 και στα επόμενα 5-10 χρόνια, το κράτος θα «χτίσει» μια νέα σχέση ανάμεσα στους νέους φορολογούμενους έως 30 ετών και την Εφορία. Και ίσως «εκπαιδεύσει» τη νέα γενιά, να μη νιώθει «εκ γενετής» φορολογικό υποζύγιο και να μη πληρώνει υπέρογκους φόρους «με το στανιό», με πλασματικά («αντικειμενικά») κριτήρια και… με προκαταβολή φόρου πριν καν δουλέψει και βγάλει τα πρώτα της χρήματα.
