Μηδενίζονται οι συντελεστές από 0 ως 20.000 ευρώ για φορολογούμενους με 4 ως περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα - Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του

Σε ανάρτηση  για τη μείωση των φορολογικών βαρών σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες προχώρησε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Το αφορολόγητο κάθε πολύτεκνης οικογένειας θα ξεπερνά τις 27.000 ευρώ - και θα αυξάνεται περαιτέρω για κάθε επιπλέον τέκνο»,  έγραψε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, προσθέτοντας.

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, προσφέροντας ουσιαστική ανάσα στη μεσαία τάξη και προοπτική στις νέες γενιές», καταλήγει η ανάρτησή του. 

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρέθεσε αναλυτικά ορισμένες παρεμβάσεις του υπουργείου για την ελάφρυνση των οικογενειών με παιδιά, όπως χαρακτηριστικά τον μηδενισμό των συντελεστών από 0 ως 20.000 ευρώ για φορολογούμενους με 4 ως περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, αλλά και λεπτομέρειες σχετικά με τους συντελεστές για φορολογούμενους άνω των 30 ετών.

Δείτε αναλυτικά:

